Без шансов для россиян: все, что известно об ATACMS и применении ракет по Украине

Это оружие может поразительно изменить ситуацию на фронте.

В этот вторник, 17 августа, Украина запустила ракеты ATACMS по российским позициям на оккупированных территориях. Это стало первым случаем, когда это дальнобойное оружие, предоставленное США, было применено в Украине.

Все, что известно о ракетах ATACMS и их применении в Украине, читайте в материале ТСН.ua.

ВСУ атаковали аэродромы в Луганске и Бердянске

В ночь на 17 октября 2023 года ВСУ нанесли успешные удары по аэродромам врага вблизи временно оккупированных Луганска и Бердянска. В результате атаки поражены вертолеты и оборудование ВС РФ.

Журналисты The Wall Street Journal написали о том, что Украине на днях тайно передали ракеты ATACMS, которые именно ими она ударила по российским целям на оккупированных территориях.

Решение США отправить Украине ATACMS готовилось давно. Украина неоднократно заявляла, что ракеты важны для ее военного плана. Они предоставляют необходимую дальность для поражения целей по линии фронта на контролируемой Россией территории Украины.

Впоследствии российские кафиры нашли надпись "ATACMS" на обломках ракеты, атаковавшей аэродром в Бердянске.

Вопрос наступившего времени

В BBC говорилось, что сразу несколько ведущих западных СМИ сообщили о намерениях президента США Джо Байдена предоставить Украине баллистические ракеты ATACMS большего радиуса действия. Главная цель – продолжающейся помощи в контрнаступлении ВСУ.

По данным NBC News, неназванный представитель американской администрации сказал, что во время встречи в Белом доме Джо Байден пообещал Владимиру Зеленскому "небольшую партию" ракет ATACMS. Ракеты должны поступить в Украину "в ближайшее время", добавляет The Wall Street Journal.

В то же время представители Белого дома заявляли, что ATACMS в этот пакет не войдет, однако вопрос об их поставках остается на повестке дня.

Однако в субботу британская газета Financial Times, ссылаясь на свои источники, отметила, что решение о предоставлении таких ракет было принято еще до визита Зеленского, в администрации Байдена просто решили заранее не афишировать эту информацию.

WP со ссылкой на нескольких информированных чиновников писало о том, что Киеву поставят ATACMS с кассетными боеголовками. Пока точно неизвестно, о какой дальности идет речь. Однако ATACMS, работающие на 300 километров, могли бы позволить ВСУ поражать стратегические цели и повлиять на исход войны.

Зеленский подтвердил применение ATACMS

Как подчеркнул украинский лидер, договоренности с США выполняются очень точно. Об этом Владимир Зеленский сказал в традиционном обращении 17 октября.

"Благодарю всех, кто воюет и работает ради Украины! Спасибо всем, кто помогает! И сегодня особая благодарность Соединенным Штатам. Наши договоренности с президентом Байденом выполняются. Выполняются очень точно – "атакамсы" себя показали", – отметил глава государства.

Позже в Белом доме заявили, что Украине предоставят ракеты, имеющие дальность 160 километров.

Обнародованное видео мощной работы наших бойцов и американского оружия

Первая успешная атака вражеских позиций с помощью ATACMS действительно впечатляет. Соответствующие кадры по ATACMS обнародовал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он поблагодарил военных за работу и партнеров за поддержку.

В ВСУ показали применение ATACMS нашими воинами

"Вместе к победе", — подытожил Залужный.

Storm Shadow или ATACMS: что легче перехватить

Как отметил в эфире телемарафона авиаэксперт, заместитель гендиректора компании, занимающийся обнаружением и радиоэлектронной борьбой Анатолий Храпчинский, все зависит от степени применения.

"И, я думаю, что то, что это перехватить россиянам пока будет сложно", – заверил эксперт.

В Воздушных силах прокомментировали применение ATACMS

По словам спикера ПС ВСУ Юрия Игната, ATACMS – несколько не до Воздушных сил. Известно, что 3 ноября отмечают день ракетных войск и артиллерии. Системы HIMARS и MLRS 270, находящиеся на вооружении сегодня Сухопутных войск. ATACMS – это боеприпас к этим комплексам.

"Поэтому уже новая дата, возможно, стоит перенести празднование на 17 октября. Это знаковый день для ракетных войск. Мы получили то, к чему так стремились. Конечно, это внесет серьезные коррективы сегодня на фронте. Вы видите, что есть возможность поражать цели безупречно и филигранно, и очень точно, и без шансов для врага, там будут рассказывать, что они сбивают их – это из историй "не имеющих аналогов", – утверждает спикер.

Украина выполняет свои обещания, предоставляемые США и нашим партнерам, относительно неприменения этих боеприпасов по территории России. Но никто не мешает нам освобождать нашу территорию, подчеркнул Игнат, что сегодня продемонстрировано этой успешной атакой.

Карта возможных целей

The Insider подготовил карту возможных целей для кассетных ракет ATACMS в южном операционном районе. Очевидно, именно там они будут применяться.

Карта возможных целей для кассетных ракет ATACMS / Фото: The Insider

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