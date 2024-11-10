Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Без шансов для врага: ВСУ показали эффектную работу по оккупантам (видео)

Дата публикации
Просмотры
205
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Без шансов для врага: ВСУ показали эффектную работу по оккупантам (видео)

Работа по оккупантам

Враг продолжает нести потери.

ВСУ показали эффектную работу по оккупантам. Кадры зафиксированы в селе Терны, Донецкая область.

Об этом написал журналист Юрий Бутусов.

Украинские воины показали эффектную работу по оккупантам

Украинские воины показали эффектную работу по оккупантам

Так, российские пехотинцы, которые идут во весь рост по дороге, попадают под яростный стрелковый огонь украинских воинов. Начавшееся завершают операторы дронов 96-го батальона 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады.

Ранее наши бойцы нанесли артиллерийские удары по мотоциклам противника. Теперь это куча металлолома, которая уже не поедет по украинским дорогам.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация