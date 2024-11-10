Без шансов для врага: ВСУ показали эффектную работу по оккупантам (видео)

ВСУ показали эффектную работу по оккупантам. Кадры зафиксированы в селе Терны, Донецкая область.

Об этом написал журналист Юрий Бутусов.

Украинские воины показали эффектную работу по оккупантам

Так, российские пехотинцы, которые идут во весь рост по дороге, попадают под яростный стрелковый огонь украинских воинов. Начавшееся завершают операторы дронов 96-го батальона 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады.

Ранее наши бойцы нанесли артиллерийские удары по мотоциклам противника. Теперь это куча металлолома, которая уже не поедет по украинским дорогам.

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