Война Путина

Несмотря на давление на фронте и удары по энергетике, Украина сохраняет волю к борьбе. Россия же погрязла в войне на истощение и не смогла захватить ни одного большого города после Авдеевки.

Об этом пишет профессор международных отношений Городского колледжа Нью-Йорка и старший научный сотрудник Института исследований войны и мира имени Зальцмана Колумбийского университета Раджан Мэнон в колонке The Guardian.

Украина выстояла, несмотря на неутешительные прогнозы

Как пишет Менон, многие эксперты ожидали поражения Украины в течение нескольких дней. Население России более чем в три раза превышает население Украины, ее ВВП примерно в 10 раз выше, ее армия гораздо многочисленнее, как и арсенал танков, артиллерии, ракет и военных самолетов.

«Руководство России, включая Путина, ожидало капитуляции украинцев, возможно даже приветствия российских войск. Разведка США и Великобритании предусмотрела войну заранее, но также прогнозировала скорую победу России», — написал специалист.

Крепкий моральный дух Украины — одна из причин, почему она опровергает ранние прогнозы конца света. Более того, Россия понесла на войне катастрофические потери: 1,2 миллиона, включая 219 000 смертей, подтвержденных некрологами и наследственными записями. По некоторым оценкам, общее число погибших составляет 325 000. Геолокационные подсчеты показывают, что примерно 24 000 единиц российской техники были уничтожены, повреждены, брошены или захвачены. Никто не ожидал таких цифр, меньше Путин.

Жесткая зима и удары по энергетике

Украинские мирные жители также выстояли в условиях ужасающих трудностей. В течение зим 2022-2023 годов Россия неоднократно наносила удары по электросети Украины, лишая миллионы людей света, тепла и даже воды. Зима 2025-2026 была гораздо хуже. Россия запускала тысячи беспилотников и ракет для ударов по городам и электростанциям. У Украины даже нет достаточного количества систем противоракетной обороны для защиты этих целей.

«Однако любой посетитель Украины услышит определенный вариант этого высказывания: „У нас нет другого выбора, кроме как воевать, если мы хотим выжить“, — объяснил Мэнон.

Украинские беспилотники на поле боя

На поле боя украинские беспилотники помешали российским генералам вести ту войну, которую они предпочитают сосредоточивать бронетанковые и механизированные бригады для прорыва линий противника и развертывать пехоту для захвата и удержания территории. По словам Менона, в этой войне, где доминируют беспилотники, маневренность самоубийственна. Россия оказалась в ловушке войны на истощение, добавляет он, но это носит двусторонний характер: Украина также не может сосредоточить силы для прорывов.

«Российские командиры адаптировались и импровизировали. Они отправляют небольшое количество ушедших с конных ворот пехотинцев для проникновения на украинские линии, создания плацдармов и перевозки поставок с помощью легковых автомобилей, мотоциклов — даже ослов и лошадей — чтобы ограничить потери бронетехники. Украина, благодаря изобретательным технически подкованным гражданским лицам, часто использующим импровизированные сооружения, имеет качественное преимущество в беспилотниках. Эти знания имеют значение: это оружие является причиной 60-70% потерь в этой войне», — отметил эксперт.

В материале подчеркивается, что Украина постоянно использует дроны и все чаще ракеты отечественного производства — модифицированную противокорабельную ракету «Длинный Нептун» и модели «Фламинго» — для ударов по отдаленным российским командным пунктам, аэродромам и складам боеприпасов. По меньшей мере, один раз поражен каждый второй нефтеперерабатывающий завод РФ, и это сократило их мощности. Некоторые регионы страны столкнулись с дефицитом бензина, длинными очередями и ростом цен. Глубокие удары Украины также нарушили российскую логистику.

«Морские дроны и противокорабельные ракеты Украины держали Черноморский флот России на расстоянии. С момента потопления своего флагманского корабля „Москва“ 14 апреля 2022 Украина потопила около двух десятков кораблей, что заставило российский флот перенести свою штаб-квартиру из Севастополя — в аннексированном Крыму — в Новороссийск на восточном побережье Черного моря», — отметил ученый.

Россия не взяла ни одного большого города

Эксперт отметил, что российские войска не смогли использовать свое численное преимущество для захвата территории с такими же темпами, как в 2022 году. Примечательно, что Украина вернула себе большую часть этой земли до конца года. С 2024 года, особенно в ключевых наступательных операциях, таких как атаки на Покровск и Мирноград, максимальные среднесуточные территориальные достижения России составляли 70 метров, а в прошлом году ее ежемесячные потери составили в среднем почти 35 000 человек.

«С момента взятия Авдеевки в феврале 2024 года Россия не захватывала ни одного большого города до этого февраля и получила всего 1,5% территории Украины. Чтобы аннексировать остальную часть Донбасса, она должна прорвать оборонные укрепления и взять штурмом большую агломерацию Славянск, Краматорск и Константиновка», — отметил профессор.

Путин понимает, что генералы врут о достижениях

Западные аналитики констатировали, что гораздо большее население России гарантирует большое количество человеческих ресурсов. РФ все чаще вербует иностранных наемников (тысячи северокорейцев, а также африканцев, кубинцев, центральноазиатцев, индийцев и непальцев). Вопреки усилению экономического давления Москва выплачивает солдатам щедрые бонусы и зарплаты за поступление на службу.

Как признает Мэнон, РФ все еще не проиграла эту войну, а ее экономика не рушится. Она все еще обладает достаточной огневой мощью. Однако результаты ее армии были хаотичными, несмотря на приостановку Дональдом Трампом прямой военной помощи Киеву. Это может объяснить новое предложение Путина. Он последовательно определял победу как завоевание четырех областей: Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской. Россия полностью контролирует только Луганск. Теперь он предлагает соглашение при условии, что Украина передаст остальное Донецка.

«Хотя Путин недавно хвастался, мол, „наши войска продвигаются вдоль всей линии столкновения“, он, возможно, осознает, что сообщение его генералов об „освобождении“ Купянска (в Харьковской области) и захвате территорий Запорожья является выдумкой. Также западные сообщения о том, что Украина недавно выбила российские войска из частей Запорожской и Днепропетровской областей, предполагают точность заявлений российских командиров о том, что они контролировали эти места», — отмечает аналитик.

Несмотря на возмущение Трампа, добавляет он, президент Украины Владимир Зеленский исключает политическое урегулирование, включающее передачу Путину территории, которую его армия не смогла захватить. Опросы показывают, что, хотя и истощенные войной, 75% украинцев придерживаются идентичной позиции

Война в Украине — последние новости

Ранее Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ в войне против Украины. Так, с начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили 1262490 солдат Российской Федерации. Также известно, что за минувшие сутки ликвидировано еще 1070 военных.

Как сообщали в Минобороны, у Украины новый амбициозный план войны, состоящий из трех стратегических целей для достижения мира:

