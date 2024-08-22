Без шансов: украинские бойцы показали работу дрона против оккупанта на мотоцикле (видео)

Враг продолжает нести потери.
ВСУ показали эффектный поединок FPV-дрона и оккупанта на мотоцикле. Ожидалось, что российский захватчик потерпел поражение.
Об этом пишет "Цензор.НЕТ".
"Безумные гонки: оккупант на мотоцикл или FPV-дрон "Дикий Шершень"? Ответ очевиден. Проиграл российский захватчик. Победа за дроном, которым руководит опытный оператор подразделения BULAVA "
Напомним, на утро 22 августа 2024 года ВСУ уничтожили 604 140 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1130 военных.
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