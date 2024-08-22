Без шансов: украинские бойцы показали работу дрона против оккупанта на мотоцикле (видео)

ВСУ показали эффектный поединок FPV-дрона и оккупанта на мотоцикле. Ожидалось, что российский захватчик потерпел поражение.

Об этом пишет "Цензор.НЕТ".

"Безумные гонки: оккупант на мотоцикл или FPV-дрон "Дикий Шершень"? Ответ очевиден. Проиграл российский захватчик. Победа за дроном, которым руководит опытный оператор подразделения BULAVA "

Украинские бойцы показали работу дрона против оккупанта на мотоцикле

Напомним, на утро 22 августа 2024 года ВСУ уничтожили 604 140 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1130 военных.

Читайте также: