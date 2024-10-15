Без шансов: ВСУ показали эффектную работу дронов по врагу (видео)

Наши бойцы эффектно отработали FPV-дронами по россиянам. оккупанты отчаянно пытались спрятаться от неминуемой судьбы.

Задание выполнила рота ударных БпЛА 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша, пишет журналист Юрий Бутусов.

"Один из них даже успел поймать акцию "один плюс один": в него влетело сразу два дрона", — заметил Бутусов.

Напомним, по состоянию на утро 15 октября 2024 г. ВСУ уничтожили 671 400 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1210 военных

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