Без шансов: ВСУ показали, как присылают "птичек смерти" оккупантам (видео 18+)

На нашей земле желание захватчиков присвоить чужое и истребить украинцев чаще всего заканчивается фатально.
Так, операторы роты ударных БПЛА Strike Drones Company 47-й отдельной механизированной бригады показали, как уничтожают российских окупантов. Кадры сняты на Авдеевском направлении.
Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.
ВСУ не оставляют врагам никакого шанса
В глазах одного из них можно разглядеть тупик в ожидании смерти. Скорее всего, осознание бесполезности "великой миссии" россиян в Украине к нему так и не пришло. А жаль.
Ранее в Авдеевском направлении ВСУ превратили квадроцикл с российскими солдатами в пепел. Его атаковали с помощью дрона.
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