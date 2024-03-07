Без шансов: ВСУ показали, как присылают "птичек смерти" оккупантам (видео 18+)

На нашей земле желание захватчиков присвоить чужое и истребить украинцев чаще всего заканчивается фатально.

Так, операторы роты ударных БПЛА Strike Drones Company 47-й отдельной механизированной бригады показали, как уничтожают российских окупантов. Кадры сняты на Авдеевском направлении.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

ВСУ показали, как посылают "птичек смерти" за оккупантами

ВСУ не оставляют врагам никакого шанса

В глазах одного из них можно разглядеть тупик в ожидании смерти. Скорее всего, осознание бесполезности "великой миссии" россиян в Украине к нему так и не пришло. А жаль.

Ранее в Авдеевском направлении ВСУ превратили квадроцикл с российскими солдатами в пепел. Его атаковали с помощью дрона.

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