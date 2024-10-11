Без штампов на границе: ЕС отложил введение новой системы

Европейский Союз временно откладывает введение новой ИТ-системы пограничного контроля – Entry/Exit Scheme (EES) для граждан стран, не являющихся членами ЕС.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на комиссара Евросоюза по внутренним делам Илву Йоханссон.

По ее словам, биометрическая система не заработает 10 ноября, как планировалось. Пока нового графика нет, но рассматривается возможность поэтапного введения.

Система EES

Новая ИТ-система будет отслеживать въезд и выезд "граждан третьих стран" в Шенгенскую зону. Ручной паспортный контроль будет отменен.

Во время первого въезда у путешественника примут биометрические данные: отпечатки пальцев, фото лица для идентификации. Эти данные будут храниться в системе в течение трех лет. За это время их повторно сдавать не потребуется. Если же человек откажется предоставить биометрические данные, ему будет отказано во въезде. В ходе следующих визитов информация о путешественниках будет проверяться на пункте въезда и выезда.

Система будет фиксировать имя, биометрические данные, дату и место въезда и выезда. Кроме того, автоматически будет подсчитано количество дней пребывания в Шенгенской зоне. Это позволит контролировать, чтобы путешественник не превысил разрешенный срок пребывания (90 дней в течение 180 дней).

Новая система не распространяется на тех, кто будет иметь виды на жительство в странах ЕС и долгосрочные визы.

Как сообщалось, ЕС вводит новую систему пересечения границ EES на внешних границах Шенгенской зоны, которая должна ужесточить безопасность на границах ЕС. Так, во время въезда в Шенген будет отменен ручной паспортный контроль, что позволит ускорить процесс электронных проверок.

Читайте также: