Газовый счетчик / © УНИАН

Реклама

После того как «Нафтогаз» прекратил принимать показания газовых счетчиков через личный кабинет и предложил потребителям перейти на мобильное приложение «Куб», часть пенсионеров столкнулась с трудностями. Не все пожилые люди обладают достаточными навыками работы со смартфонами, чтобы зарегистрироваться в новом сервисе и передавать данные онлайн. В то же время пользоваться именно «Кубом» для этого вовсе не обязательно — есть несколько альтернативных способов.

Об этом пишет издание «На пенсии».

Реклама

Потребители должны передавать показания счетчика не непосредственно поставщику газа, а оператору газораспределительной сети (ГРС), обслуживающему их адрес.

Реклама

Именно оператор ведет учет потребленного газа, а затем передает соответствующие данные поставщику для выставления счетов. Поэтому приостановка работы отдельных сервисов «Нафтогаза» не означает, что все остальные каналы передачи показаний также были отменены.

Как передать показатели без использования приложения «Куб»

Если потребитель не может установить приложение «Куб» или зарегистрироваться в новом приложении, он может воспользоваться другими доступными способами:

Личный кабинет оператора ГРМ . Показания можно передать на официальном сайте компании, обслуживающей газовую сеть по адресу потребителя.

Телефон . Можно позвонить в контакт-центр оператора. Его номер обычно указан в квитанции за распределение газа.

Чат-боты . Если у компании есть официальные боты в Viber или Telegram, показания можно отправить через них.

Электронная почта . Некоторые операторы принимают данные счетчиков на электронный адрес.

Бумажная квитанция. В случаях, предусмотренных оператором, показания можно указать в счете за распределение газа.

Узнать название и контактные данные своего оператора ГРМ можно из счета за услугу распределения газа.

Когда необходимо передавать показатели

Несмотря на изменения в работе онлайн-сервисов, сроки передачи показаний остаются прежними. Потребители должны ежемесячно сообщать показания счетчика с 1-го по 5-е число включительно.

Реклама

Ближайший период передачи показателей после введения изменений — с 1 по 5 декабря.

Поэтому тем, кто не может воспользоваться приложением «Куб», рекомендуется заранее найти контакты своего оператора газораспределительной сети и уточнить, каким образом можно передать данные. Это позволит своевременно выполнить требование без необходимости осваивать новый мобильный сервис.

Напомним, что с 28 ноября 2026 года компания «Нафтогаз» прекратила прием показаний газовых счетчиков через сайт my.gas.ua и онлайн-форму.

Новости партнеров

Новости партнеров