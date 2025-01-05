"Без справедливости невозможна борьба": Жорин о проблемах с мобилизацией

Жорин отчаялся, что какая-то ситуация сможет мобилизовать общество, ведь россияне и так приблизились к Днепропетровщине.
Россияне уже находятся в нескольких километрах от Днепропетровской области, однако в Украине до сих пор не решены проблемы с мобилизацией.
Как улучшить мобилизацию, поделился мнениями заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.
"Я особо не верю в то, что какая-то ситуация сможет мобилизовать общество. У нас враг уже за несколько километров до Днепропетровской области, и всем пох***. Вряд ли что-то внешнее уже сможет изменить состояние населения", — рассуждает он.
По мнению военного, мобилизовать общество сможет только внутренняя политика: подход, отношение к людям, правильная информационная работа, а прежде всего справедливость в стране.
"Сегодня с этим большие проблемы. Начиная с мобилизации и завершая коррупцией абсолютно во всех сферах. Без справедливости невозможно состояние общества, где все работают на одну цель. А без этого, в свою очередь, невозможна борьба", — подчеркнул Жорин.
Ранее президент Зеленский отреагировал на сигналы других лидеров о снижении мобилизационного возраста.
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