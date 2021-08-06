Без страховки, но с тряпкой: в Одессе мужчина, рискуя жизнью, вымыл окно на 11 этаже (видео)

Без страховки, но с тряпкой: в Одессе мужчина, рискуя жизнью, вымыл окно на 11 этаже (видео)

Смельчак стал звездой Интернета.

В Одессе, судя по всему, чистота на первом месте, безопасность — на втором. Поэтому некоторые местные жители рискуют своей жизнью, пытаясь вымыть окна на... 11 этаже многоэтажки.

Видео инцидента пользователи загрузили в социальные сети.

Инцидент произошел в одной из новостроек на улице Каманина. На ролике видно, как человек стоит на подоконнике балкона на 11 этаже и моет окно. При этом на мужчине не было ничего, что защитило бы его от роковой случайности.

В комментариях к публикации пользователи с юмором отнеслись к ситуации и назвали мужчину педантичным и хозяйственным.

Страховка — для слабаков.

Зато чистые окна.

Хозяйственный.

Напомним, что в Днепре мужчина выпал из окна четвертого этажа и выжил. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Новости Украины: человек стоял на подоконнике 11 этажа и мыл окно

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