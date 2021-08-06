Без страховки, но с тряпкой: в Одессе мужчина, рискуя жизнью, вымыл окно на 11 этаже (видео)

Смельчак стал звездой Интернета.
В Одессе, судя по всему, чистота на первом месте, безопасность — на втором. Поэтому некоторые местные жители рискуют своей жизнью, пытаясь вымыть окна на... 11 этаже многоэтажки.
Видео инцидента пользователи загрузили в социальные сети.
Инцидент произошел в одной из новостроек на улице Каманина. На ролике видно, как человек стоит на подоконнике балкона на 11 этаже и моет окно. При этом на мужчине не было ничего, что защитило бы его от роковой случайности.
В комментариях к публикации пользователи с юмором отнеслись к ситуации и назвали мужчину педантичным и хозяйственным.
- Страховка — для слабаков.
- Зато чистые окна.
- Хозяйственный.
Напомним, что в Днепре мужчина выпал из окна четвертого этажа и выжил. Пострадавшего госпитализировали в больницу.