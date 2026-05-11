Без судимости после СОЧ: адвокат объяснила, когда это реально

СОЧ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Военнослужащий, который самовольно оставил часть, может избежать судимости и уголовного наказания, если это первый такой случай и он добровольно готов вернуться на службу. В то же время, окончательное решение по таким делам принимает суд, а одним из ключевых документов является согласие командира принять бойца обратно.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала военный адвокат Татьяна Козян.

Когда можно избежать уголовной ответственности за СОЧ

По словам адвоката, закон предусматривает механизм, позволяющий военному избежать наказания в случае первого самовольного оставления части или дезертирства. Речь идет о части 5 статьи 401 Уголовного кодекса.

Для этого должно быть выполнено несколько условий. Прежде всего, это должно быть первое такое правонарушение. Также важно, чтобы военный добровольно заявил о намерении вернуться на службу.

«Ответственность существует, но есть механизм, позволяющий избежать наказания и судимости при первом СОЧ. Военный может быть полностью освобожден от ответственности, если это первое правонарушение», — пояснила Козян.

Что делать военному после СОЧ

Дальнейший алгоритм зависит от того, открыто ли уже уголовное производство.

Если сведения о правонарушениях еще не внесены в Единый реестр досудебных расследований, военный может вернуться через Военную службу правопорядка или подать рапорт, в частности через приложение «Армія+». В таком случае ситуация может завершиться без уголовного производства или дисциплинарным взысканием.

Если данные уже внесены в ЕРДР, дело переходит в плоскость уголовного производства. В таком случае простого возвращения в часть уже недостаточно. Требуется участие защитника, а добровольная явка может повлиять на меру пресечения и дальнейшее решение по делу.

Почему важно согласие командира

Ключевым условием для закрытия дела без судимости является письменное согласие командира воинской части принять военного обратно. Это может быть командир той части, которую боец покинул, или другой части, куда он планирует вернуться.

«Самый ключевой момент — письменное согласие командира воинской части принять вас обратно. И окончательное решение принимает суд, который может освободить вас от уголовной ответственности, учитывая ваше желание продолжить службу», — отметила адвокат.

После получения такого согласия военный представляет рапорт, а дело в дальнейшем рассматривается судом. Если суд принимает положительное решение, уголовное производство закрывается, а военный возвращается к исполнению обязанностей без судимости.

Можно ли вернуться в свою бригаду

По словам Козян, возвращение именно в свою бригаду является лучшим сценарием, если командование готово принять военного обратно. В этом случае проще урегулировать ситуацию и возобновить службу в подразделении, где боец уже служил.

Для этого следует связаться с командиром части, получить письменное подтверждение о готовности принять военного и подать соответствующий рапорт.

Что будет с выплатами и выслугой

Период самовольного оставления части не зачисляется в выслугу лет. Кроме того, за это время военнослужащим не выплачивают денежное довольствие.

Однако после официального восстановления в списках части, в частности, после решения суда, выплаты, вещественное и продовольственное обеспечение возобновляются в полном объеме.

Почему не стоит затягивать

Адвокат отмечает: медлить с возвращением не стоит. СОЧ более трех суток во время военного положения предусматривает серьезную уголовную ответственность — от 5 до 10 лет лишения свободы.

В то же время, для тех, кто впервые совершил такое нарушение и готов добровольно вернуться на службу, остается возможность законно урегулировать ситуацию и избежать судимости.

