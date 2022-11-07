Без существенных осадков: прогноз погоды в Украине на вторник, 8 ноября

Вторник, 8 ноября, в Украине будет преимущественно сухим и днем достаточно теплым.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Так, по прогнозам синоптиков, 8 ноября в стране осадки не предусматриваются. В западных и южных областях местами туман. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 7-12°, в восточных, большинстве центральных и южных областей ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 4-9° тепла.

В Киеве 8 ноября тоже будет сухо. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем около 10°.

Ранее народный синоптик Стас Щедрин сообщил, что с середины ноября в Украину придет резкое похолодание. По его прогнозу, во второй декаде текущего месяца в восточных, центральных и, как ни странно, южных областях существует большая вероятность, что придут метели и морозы до -2-4 градусов днем. Народный синоптик Владимир Деркач также говорит о холодном последнем месяце осени. По его прогнозу, с середины ноября в Украине ожидается мороз и даже снег.

Также читайте Синоптик удивил обновленным прогнозом на ноябрь: какой будет погода в последний осенний месяц

В то же время, синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что ноябрь в этом году наоборот, вероятно, будет теплым.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре сообщили, что нынешняя зима не будет иметь длительных периодов с очень сильными морозами, как это было раньше.

Читайте также: