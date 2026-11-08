Без света и тепла после атаки РФ: какие города пострадали и где самая сложная ситуация 8 ноября

Атака на Украину 8 ноября

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В ночь на 8 ноября Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Украину, применив ракеты и более 160 ударных беспилотников. Под ударами оказались Одесса, Харьков, Запорожье, Днепр, Волынь, Хмельницкая, Житомирская и Ровенская области. Известно о раненых, погибших и разрушении части энергосистемы.

Что удалось сбить сегодня ночью

В ночь на 8 ноября россияне совершили массированную воздушную атаку по территории Украины, выпустив три управляемые авиационные ракеты Х-59/69 с акватории Азовского моря и 164 ударных БпЛА типа Shahed, из которых 112 — реактивные, а также дроны «Гербера» и имитаторы типа «Пародия».

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Запуск беспилотников проводился из российских городов Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск и временно оккупированных Крыма и Донецкой области.

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По состоянию на 08:00 силам ПВО удалось сбить или подавить 137 российских дронов разных типов. Зафиксированы попадания на 23 локациях. Кроме того, еще на 6 локациях зафиксировано падение обломков сбитых вражеских беспилотников.

Атака на Одессу и область 8 ноября

В результате очередной вражеской атаки на Одессу 7 ноября вечером повреждена инфраструктура города. Известно, что обстрел привел к гибели одного человека.

«Враг вновь атаковал Одессу. Пострадала инфраструктура. К сожалению, один человек погиб. Соболезнования родным и близким», — сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

В результате ночного удара в одном из районов города вспыхнул пожар в нежилом здании. Кроме того, взрывная волна повредила окна в расположенном рядом частном домовладении. Повреждено административное здание и заброшенное нежилое помещение.

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На местах попаданий и разрушений продолжают работу все профильные и экстренные службы города.

8 ноября россияне попали в склад продуктов, который уже был атакован раньше. Разгорелся масштабный пожар.

Удар по Харькову и области

За прошедшие сутки российские войска нанесли массированные удары по территории Харьковской области.

«За прошедшие сутки под ударом был Харьков и 10 населенных пунктов Харьковской области», — отметил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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По его словам, в результате атак травмы и ранения разной степени тяжести получили пять человек. В Харькове медицинская помощь понадобилась 59-летней женщине и 34-летнему мужчине, а 80-летняя горожанка испытала острую реакцию на стресс. Кроме этого, из-за обстрелов медики зафиксировали острую реакцию на стресс у 16-летней девушки в Лозовой и у 44-летней женщины в Златополе.

За сутки россияне выпустили по области 7 ракет, один беспилотник типа «Молния», 12 FPV-дронов, а также 55 БпЛА.

В Харькове повреждены три многоквартирных дома, административное здание, четыре здания СТО, 52 автомобиля и троллейбусы.

В Купянском районе в поселке Шевченково разбито админздание, 16 частных домов, магазин, пять автобусов и складские помещения, а в селе Василенково повреждены линии электропередач.

В Барвинковом разрушены и повреждены два частных дома и два хозяйственных сооружения. В Циркунах повреждены два автомобиля, в Безруках одно транспортное средство, а в Дергачах под удар попали гражданское предприятие и прицеп.

В Лозовой повреждено учебное заведение, а в Златополе разбито восемь частных домов и сети электроснабжения. В селе Заречное поврежден один автомобиль.

Атака на Запорожье 8 ноября: подробности

Прошлые сутки россияне атаковали Запорожскую область, нанеся более 500 ударов по разным городам и селам региона. В результате вражеских атак по областному центру есть раненый человек.

«Один человек получил ранения в результате вражеских атак по областному центру. За сутки оккупанты нанесли 725 ударов по 53 населенным пунктам Запорожской области», — сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров.

Россияне нанесли авиаудары по таким населенным пунктам: Запорожье, Камышеваха, Заречное, Новониколаевка, Степное, Новоалександровка, Листовка, Желтая Круча, Таврическое, Новорозовка, Веселянка, Голубое, Новотроицкое, Орехов, Омельник, Новоселовка, Чаривное, Преображенка и Василевское.

Под атаки дронами и РСЗО попали еще десятки деревень и городов.

В результате российских ударов в области зафиксированы существенные разрушения. Профильным службам поступило 61 сообщение о повреждениях частных и многоквартирных домов, автомобилей и объектов гражданской инфраструктуры.

Атака на Днепр: люди остались без света

Россияне совершили массированную воздушную атаку по Днепропетровской области. Благодаря эффективной работе сил ПВО над областью удалось уничтожить 13 вражеских БпЛА. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

В результате вражеских ударов повреждены объекты инфраструктуры в Днепровском и Каменском районах. Не обошел враг вниманием и другие уголки региона: оккупанты целенаправленно обстреляли Никополь и Покровскую общину, где разбит многоквартирный дом. В то же время в Дубовиковской общине Синельниковского района под удар попал частный дом, в котором после попадания вспыхнул пожар.

Самые тяжелые последствия получила энергосистема региона. Из-за систематических атак россиян по объектам энергетики более 600 тысяч потребителей в пяти районах — Днепровском, Каменском, Самаровском, Павлоградском и Синельниковском — остались без света.

Энергетики уже приступили к аварийно-восстановительным работам, но процесс усложняется из-за повторных атак россиян.

Удар россиян по Хмельницкому: какие последствия

В результате очередной воздушной атаки российских беспилотников по Хмельницкому разрушился жилищный сектор города. Вражеские удары повредили частные дома горожан, а в нескольких многоквартирных домах взрывной волной выбило стекла.

По предварительным данным ГСЧС, есть один травмированный человек.

Чтобы обезопасить местных жителей от повторной угрозы, саперы ГСЧС провели тщательное обследование прилегающей территории на наличие взрывоопасных предметов и остатков вражеского вооружения.

Атака на Житомирскую область сегодня: что известно

Вечером 7 ноября россияне совершили массированную атаку дронами по энергетической и коммунальной инфраструктуре Житомирской области. В результате вражеских ударов под обстрелами оказались три из четырех районов региона — Коростенский, Звягельский и Житомирский, а самые существенные разрушения получили объекты тепло- и энергоснабжения Житомирской общины.

О последствиях ночных обстрелов сообщили глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, Житомирский городской совет и мэр Овруча Иван Коруд.

В Овруче вражеские дроны попали в местную электроподстанцию, полностью ее разрушив. Из-за масштабных разрушений объекта городские власти предостерегли жителей о длительном отсутствии электроэнергии.

В Житомире под удар попала одна из городских котельных, где в результате взрывов повреждено оборудование. Чтобы специалисты могли провести необходимые работы, подачу тепла в жилые дома, принадлежащие к зоне обслуживания этой котельной, приостановили. В Житомирской ОВА отмечают, что перебои с централизованным отоплением в городе будут длиться до полного устранения последствий вражеской атаки.

Воздушная угроза в Луцке 8 ноября

В ночь на 8 ноября Волынь испытала несколько волн атаки российских реактивных беспилотников. Во время первой тревоги дрон двигался по курсу через Киверцы и Рожище в сторону областного центра, и около 02:49 в Луцке раздались взрывы. Информация о последствиях не поступала, а в 02:53 был объявлен отбой.

Около 04:18 на Волыни снова объявили воздушную тревогу из-за повторного движения БпЛА. Беспилотники фиксировали в направлениях Маневичей, Голобов, Ковеля и Колок, а также на территории соседних Ровенской и Житомирской областей.

По данным мониторинговых каналов и Воздушных сил, вражескую атаку удалось отразить: около 04:51 и 05:09 появились сообщения об уничтожении вражеских реактивных дронов в небе над регионом.

Атака на Ровенскую область: повреждено предприятие

Сегодня ночью россияне нанесли удар по Ровенской области, в результате чего разрушения и повреждения получили объекты в Сарнах. О последствиях вражеской атаки сообщил глава Ровенской ОВА Александр Коваль.

В результате обстрела на территории гражданского предприятия было полностью разрушено одно из зданий, после чего вспыхнул пожар. Кроме того, взрывной волной поврежден двухэтажный многоквартирный дом, в котором выбило окна и изуродовало фасад.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших среди местного населения. На местах попаданий и разрушений продолжают работать все экстренные и профильные службы.

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