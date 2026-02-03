- Дата публикации
Без света оказались две громады в Харьковской области: авария на энергообъектах
Из-за аварийной ситуации на объектах энергообеспечения без электричества остались Изюмская и Балаклейская громады.
В Харьковской области из-за аварийной ситуации на энергетических объектах полностью обесточены Изюмская и Балаклейская громады.
Об этом сообщили в местных военных администрациях, передает «Общественное Харьков».
Специалисты работают над выяснением причин аварии и восстановлением электроснабжения. Сроки возврата света пока не именуются.
Жителей призывают сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями местных властей и энергетиков.
