ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
70
Время на прочтение
1 мин

Без света оказались две громады в Харьковской области: авария на энергообъектах

Из-за аварийной ситуации на объектах энергообеспечения без электричества остались Изюмская и Балаклейская громады.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Блэкаут

Блэкаут

В Харьковской области из-за аварийной ситуации на энергетических объектах полностью обесточены Изюмская и Балаклейская громады.

Об этом сообщили в местных военных администрациях, передает «Общественное Харьков».

Специалисты работают над выяснением причин аварии и восстановлением электроснабжения. Сроки возврата света пока не именуются.

Жителей призывают сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями местных властей и энергетиков.

Напомним, что в Харьковской области дрон РФ ударил по городу : есть пострадавшие.

Дата публикации
Количество просмотров
70
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie