Без света остались потребители пяти областей: где сидят во тьме

Из-за обстрелов РФ без электроснабжения остались потребители в 5 областях / © Getty Images

В результате российских дроновых ударов и обстрелов в прифронтовых регионах — на утро обесточены потребители в Николаевской, Донецкой, Сумской и Харьковской областях.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Везде, где это разрешают условия безопасности, уже осуществляются аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть поврежденное врагом оборудование в работу.

ПОТРЕБЛЕНИЕ

Потребление электроэнергии выросло. Сегодня, 1 мая, по состоянию на 09:30, его уровень был на 3,9% выше, чем в это время в предыдущий день — в четверг. Причина – облачная погода в большинстве регионов Украины. Это приводит к низкой эффективности работы бытовых солнечных электростанций и соответствующему росту объема энергопотребления из общей сети.

Отключение света в Украине

Напомним, по прогнозам нардепа Сергея Нагорняка, весной отключения света в Украине будут короткими, но летом из-за жары они станут более продолжительными, поскольку поврежденная тепло- и гидроэнергетика не способна покрывать вечерние пики.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил, что украинская энергосистема остается в крайне сложном состоянии, и отключения электроэнергии могут возникать в любой момент по меньшей мере в течение нескольких лет. Даже при наличии всех необходимых ресурсов полное восстановление будет длиться не менее трех лет.

