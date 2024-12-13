Армия РФ атакует энергетику Украины: отключений света будет больше

В Украине экстренно изменили графики отключений электроэнергии из-за ударов российских ракет по энергообъектам.

Об этом сообщил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко.

"Укрэнерго" из-за ракетной атаки, которую сегодня совершила РФ, распорядилось отключать три из шести очередей потребителей, на которые они поделены.

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что энергетика по всей Украине находится под продолжающим массированным ударом врага.

"Энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий для энергосистемы", — подчеркнул министр.

Тем временем мобильное приложение для жителей столицы "Киев Цифровой" направило на смартфоны киевлян сообщение, что график пока не действует, поскольку начинаются экстренные отключения света.

В то же время, ДТЭК обнародовал обновленные графики отключений на 13 декабря, которые будут действовать в столице и регионе, а также на Днепропетровщине и Одесчине.

В настоящее время энергетики принимают меры для того, чтобы минимизировать негативные последствия для энергетической системы. После отбоя воздушной тревоги специалисты установят объем нанесенных повреждений.