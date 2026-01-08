- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 224
- Время на прочтение
- 2 мин
Без света, тепла и электротранспорта: после ударов РФ в Днепре – чрезвычайная ситуация
Теперь город переживает чрезвычайную ситуацию после мощной российской атаки.
После массированных русских обстрелов и масштабного отключения света в Днепре сложилась чрезвычайная ситуация национального уровня.
Об этом заявил мэр города Борис Филатов.
«Технически в Днепре ситуация одна из самых сложных. Это действительно чрезвычайная ситуация национального уровня», — подчеркнул городской голова.
По его словам, в медицинские учреждения постепенно возвращают электроэнергию, до этого они работали с помощью альтернативных источников питания.
Канализация города также заживлена. Пока левый берег Днепра, подчеркнул Филатов, поддерживают альтернативными источниками питания. Ситуация с водоснабжением на правом берегу постепенно стабилизируется.
«О тепле. Все котельные вчера были обесточены. Сейчас прилагаем все усилия, чтобы возобновить их работу», — отметил мэр.
В областном центре сегодня курсируют автобусы, заменившие электротранспорт. Город имеет запас топлива на несколько дней.
В Днепре в детских садах работают дежурные группы по четыре часа. В школах продлены каникулы до 11 января.
Кроме того, в ДТЭК заявили, что в Днепропетровской области 800 тыс. семей временно без света после обстрелов. Отмечается, что энергетики всей области работают непрерывно над восстановлением. Пока удалось заживить часть критической инфраструктуры.
Напомним, вечером 7 января января РФ совершила атаку и почти полностью обесточила две области – Днепропетровскую и Запорожскую. Россияне нанесли очередной удар по энергетической инфраструктуре. В частности, Днепр оказался в полном блэкауте, потому что тепловые электростанции и подстанции области были остановлены.
В Запорожье ремонтные бригады работали всю ночь и вернули городу свет. В настоящее время идет подача в дома отопления и воды. Впрочем, пол Днепропетровской области до сих пор без света.