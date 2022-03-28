Без света, воды, еды и тепла находятся 160 тыс. жителей: какая ситуация в Мариуполе сейчас

Без света, воды, еды и тепла находятся 160 тыс. жителей: какая ситуация в Мариуполе сейчас

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко считает, что российская армия пришла не "увольнять" Мариуполь, а стереть город с лица земли вместе с жителями.

Уже несколько недель город Мариуполь Донецкой области находится в осаде оккупантов. Защитники Украины окружены со всех сторон, город под постоянными обстрелами, а мирные жители прячутся в подвалах и гибнут на улицах.

ТСН.ua собрал все, что известно о ситуации в Мариуполе на сегодняшний день.

Город фактически уничтожен

В результате продолжающихся с начала войны обстрелов армии Российской Федерации по Мариуполю 40% жилищного фонда не подлежит восстановлению.

Фото: gettyimages.com

В результате ударов оккупантов 90% человеческих жилищ так или иначе пострадало. Речь идет о 2,6 тыс. домов. Из них 60% имеют прямое попадание "Градом", гаубицей или огнеметной системой "Буратино".

Фото: gettyimages.com

По данным разведки Великобритании, российские оккупанты пытаются захватить порт в Мариуполе. Войска РФ больше всего позиций завоевали в южной части города.

Украинские военные отказались покинуть Мариуполь

В Мариуполе в окружении оккупантов находятся украинские военнослужащие. Об этом рассказал российским журналистам президент Украины Владимир Зеленский.

"Внутри Мариуполя есть наши войска. Российские войска внутри, куда они могли войти, вошли. В какую-то часть города они не зашли, потому что есть наши ребята, которые отказались выходить, в частности, на призывы россиян. Мало того, их семьи (ВСУ – ред.) обращались ко мне, я разговаривал с этими ребятами, раз в два дня я выхожу с ними на связь, я им тоже говорил – все понимаю – но если вы чувствуете, что вам нужно выйти, если вы чувствуете, что это правильно, и вы можете выжить – сделайте это", – заявил Зеленский.

Фото: gettyimages.com

По словам президента, находящиеся в Мариуполе защитники Украины отказываются покидать город, так как не могут бросить раненных людей.

“Мало того, они сказали: “Мы не бросим убитых”. Чтобы вы поняли: в городе лежат трупы на дорогах, на тротуарах. Просто валяются трупы – их никто не убирает – российских солдат и граждан Украины. Всех. Наши военные не готовы оставить даже мертвых российских военных. Выйти и где-нибудь, простите, не хочу так говорить... Где-то похоронить, закопать как мусор — они не готовы. Причем не офицеров, а всех”, — добавил Владимир Зеленский.

Фото: gettyimages.com

Половину населения Мариуполя удалось эвакуировать

Только война началась и пока работала железная дорога и обычные дороги из Мариуполя смогли выехать около 140 тысяч. Потом еще около 100 тысяч уехало. 60 тысяч вывезены организованно через коридор с помощью волонтеров.

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Из Мариуполя оккупанты насильственно вывезли в Российскую Федерацию или в "ОРДЛО" от 20 до 30 тысяч горожан. Такую приблизительную цифру назвал мэр города Вадим Бойченко. Кроме того, он сообщил о случаях взятия в плен мирных жителей.

160 тысяч мирных жителей нуждаются в эвакуации — мэр Мариуполя

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко считает, что российская армия пришла не "освобождать" Мариуполь, а стереть город с лица земли вместе с жителями. По его словам, российские оккупанты целенаправленно делали все, чтобы создать в городе гуманитарную катастрофу.

"За первую неделю они разрушили все 15 введений электроэнергии в городе. Еще до начала активной фазы войны они перебили нам один источник, который давал 70% объема воды. Перебили электрический насос, который качал воду в Мариуполь. Затем они перебили второе введение, которое служило нам резервным источником водоснабжения. Да, на девятый день войны мы остались без воды. После этого они лишили нас газа", – говорит Вадим Бойченко.

Фото: gettyimages.com

Но при этом городской голова отметил, что, несмотря на старания оккупантов, город остается под украинским флагом и в этом заслуга наших украинских защитников.

В настоящее время в заблокированном российскими военными Мариуполе без света, воды, еды и тепла находятся около 160 тыс. мирных людей.

"К сожалению, еще достаточно много людей в заблокированном Мариуполе. Эта цифра точно за 100 тыс. населения, по нашим оценкам, около 160 тыс. человек находятся сегодня в блокированном городе Мариуполе, в котором сегодня невозможно жить, потому что нет ничего – нет воды, ни света, ни тепла, ни связи. И это страшно на самом деле. То унижение, через которое проходит сегодня каждый мариупольец ценой этой российской оккупации, это даже невозможно передать словами", – сказал мэр.

Фото: gettyimages.com

Бойченко добавил, что десятки тысяч мариупольцев ожидают полной эвакуации и жители надеются на президентов Франции, Турции, что они все же достучатся до оккупантов и из города будет открыт "зеленый коридор" на подконтрольную территорию Украины.

Принудительная департация населения

Из Мариуполя, который практически уничтожила армия Российской Федерации, оккупанты насильственно вывезли в РФ или в "ОРДЛО" от 20 до 30 тысяч горожан. Об этом мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил в интервью УНИАН.

Фото: gettyimages.com

По словам Бойченко, пока не ясно, зачем оккупанты начали принудительную депортацию.

"Мне позвонил сосед, которого принудительно вывезли. Он пошел за водой, а его забрали. Пока он оказался в оккупированном Новоазовске. Люди еще очень напуганы и боятся говорить. Они не понимают, что будет с ними дальше. Не у всех есть мобильные телефоны или документы. У моего товарища родители позвонили по телефону, но говорят шепотом. Вы должны понимать, человек 20 дней сидел в подвале, а теперь его забрали непонятно куда", — рассказал городской голова.

Он подчеркнул, что "в депортации мариупольцев не балуют", людей сгоняют в школы и переписывают. Зачем это делают – тоже точно неизвестно. Мэр также рассказал о случаях взятия в плен во время эвакуации.

Кроме того, в Мариуполе российские военные насильственно вывезли врачей и пациентов городской больницы №1.

"По словам очевидцев, оккупанты насильственно вывезли в неизвестном направлении медицинский персонал, больных и других мариупольцев, которые скрывались от обстрелов врага в подвалах медицинского учреждения", — сообщили в горсовете.



Известно, что на территории больницы находились около 700 человек, но сколько мариупольцев вывезли точно неизвестно.

Погибли более 2 тысяч мирных жителей

В Мариуполе от обстрелов российских захватчиков погибли уже около 2200 гражданских жителей. Об этом 13 марта, сообщила пресс-служба городского совета. Сейчас эта цифра гораздо больше.

Фото: gettyimages.com

Тела погибших лежат под открытым небом, или же их свозят и складывают у городского морга. Также убитых российскими оккупантами закапывают прямо на улицах.

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Сейчас ВСУ и ТРО удерживают оборону и отбивают атаки войск противника на Мариуполь. Город остается самой горячей точкой в ​​Донецкой области.