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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Без света, воды и транспорта: как выживает Краматорск под ежедневными российскими ударами (фото, видео)

В прифронтовом Краматорске Донецкой области из-за постоянных российских обстрелов сложилась крайне сложная ситуация с электро- и водоснабжением. Горожане вынуждены искать воду, места для подзарядки телефонов и приспосабливаться к жизни без привычных коммунальных услуг.

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Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Краматорск

Краматорск

Краматорск в Донецкой области продолжает жить под ежедневными российскими обстрелами. Из-за повреждений критической инфраструктуры значительная часть города остается без электроэнергии и централизованного водоснабжения, а восстанавливать коммуникации энергетикам и коммунальщикам мешают постоянные атаки.

Об этом сообщает Общественное.Донбасс

Несмотря на опасность и сложные бытовые условия, в городе остаются тысячи людей.

Как живут люди в Краматорске без света и воды

Из-за продолжительных перебоев с электроснабжением жители Краматорска вынуждены искать возможности зарядить мобильные телефоны и другие необходимые устройства.

/ © из соцсетей

© из соцсетей

/ © из соцсетей

© из соцсетей

В некоторых районах города электроэнергия отсутствует по несколько суток, а часть жителей частного сектора живет без света еще с конца сентября.

© из соцсетей

Не менее сложной остается ситуация с водоснабжением. Российские войска систематически атакуют насосные станции и другие объекты, необходимые для подачи воды.

В начале ноября начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщал, что около 90% Краматорска оставалось без водоснабжения.

Местным жителям приходится набирать воду из колонок. Для некоторых дорога к ближайшему источнику занимает около получаса в одну сторону.

В то же время из-за угрозы российских ударов в городе не работает общественный транспорт.

Почему в Краматорске сложно возобновить электроснабжение

По информации местных властей, значительная часть энергетического оборудования Краматорского общества повреждена или уничтожена.

По состоянию на начало ноября около 70% потребителей общины оставались без восстановленного электроснабжения.

Ремонтные работы усугубляются не только масштабами разрушений, но и непосредственной угрозой для жизни энергетиков.

Российские FPV-дроны отслеживают передвижение аварийных бригад и атакуют работников, пытающихся восстановить поврежденные сети.

В начале ноября во время работ по восстановлению Краматорского электроснабжения в результате российского удара погиб энергетик.

В ДТЭК «Донецкие электросети» отмечали, что из-за сложной ситуации безопасности спрогнозировать сроки полноценного восстановления электроснабжения пока невозможно.

Что ждет Краматорск зимой

Ситуацию в прифронтовом городе усложняет приближение зимы.

По словам начальника Донецкой ОВ Вадима Филашкина, примерно половина Краматорска может остаться без отопления из-за разрушения жилых домов и критической инфраструктуры.

Кроме того, с 1 ноября в Краматорске и общине действует удлиненный комендантский час - с 16:00 до 11:00 на следующий день.

Таким образом, у жителей всего пять часов в сутки, чтобы решить бытовые вопросы вне домов.

По данным местных властей, на начало ноября непосредственно в Краматорске оставалось около 15 тысяч человек. К началу полномасштабного вторжения России население города превышало 165 тысяч человек.

В общине продолжают работать пункты несокрушимости, обеспеченные альтернативными источниками электроэнергии.

В то же время из-за ухудшения ситуации в сфере безопасности власти призывают местных жителей эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.

Напомним, что ранее сообщалось, что военные требуют принудительной эвакуации из Славянска и Краматорска.

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