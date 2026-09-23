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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Без связи и интернета: украинцев предупредили о перебоях в работе сетей

Телефон и Интернет могут работать нестабильно.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Без связи и интернета: украинцев предупредили о перебоях в работе сетей

Возможны перебои со связью и Интернетом / © ТСН

В Украине могут возникать временные перебои в работе телекоммуникационных сетей и доступ к услугам связи. Причиной называют повреждение инфраструктуры в результате российских атак.

Об этом заявили в НКЭК — регуляторе в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и почтовых услуг.

«Вниманию потребителей! Из-за постоянных российских атак телекоммуникационная инфраструктура также испытывает повреждения. В результате могут наблюдаться временные перебои в работе сетей и доступе к услугам связи», — сообщил НКЕК.

Специалисты уже работают над восстановлением поврежденных объектов и стабилизацией работы сетей.

Потребителей призвали с пониманием отнестись к возможным временным проблемам с доступом к услугам связи.

Сбой в работе интернет-провайдеров после атаки РФ — что известно

Напомним, ранее после обстрелов в Киеве, когда произошел сбой в работе сразу нескольких интернет-провайдеров, нардеп Александр Федиенко дал советы, как всегда оставаться на связи.

23 сентября у части киевлян возникли перебои с Интернетом после атаки РФ. Провайдеры «Паутина» и UTELS заявили о повреждении дата-центров и обесточивании оборудования.

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