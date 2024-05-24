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Без сюрпризов не обойдется синоптик дал прогноз погоды на все лето

Без сюрпризов не обойдется синоптик дал прогноз погоды на все лето

Начало лета будет теплым / Фото: pixabay.com

Летом погода удивит погодными качелями.

Погода в Украине летом будет с резкими перепадами. Ожидаются высокие температуры воздуха, ветры и сильные дожди.

Об этом сообщил народный синоптик Владимир Деркач, пишет "Телеграф".

Погода в июне

Начало первого месяца лета обещает быть достаточно погожим. Осадков практически не будет. Температура воздуха будет радовать настоящим летним теплом. Впрочем, с середины первой декады возрастет вероятность кратковременных дождей, которые немного снизят температурные показатели, но уже к концу первой десятидневки июня воздух снова прогреется, а в отдельные дни следует ожидать даже жары.

Вторая декада июня обещает быть достаточно теплой, но без экстремальных показателей температуры.

Третья декада июня начнется стремительным ростом температуры воздуха. Но уже с середины этой декады снова ожидаются дожди, несколько охладящие атмосферу. До конца месяца погода не наладится: осадки средней силы и тепло.

Погода в июле

Начало второго месяца лета будет прохладным и скудным на настоящее летнее тепло.

"Прогнозируется высокая возможность дождей с середины и до конца первой декады июля, что нивелирует все надежды на "настоящее лето". Температуры воздуха будут умеренные", – говорит народный синоптик.

Вторая десятидневка июля в своем дебюте порадует солнечной и теплой погодой.
Уже с середины месяца снова придет прохладный фронт, будут дожди. Такая погода будет держаться до конца второй декады месяца и заденет начало третьей декады.

Погода в августе

Начало последнего летнего месяца обещает быть достаточно влажным и дождливым.
Жары не будет, но достаточно тепло. В завершение первой декады августа снова усилятся осадки, соответственно и температура снизится.

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