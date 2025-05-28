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- Украина
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Без телефонов и документов: на Полтавщине пациентов удерживали в больнице, как заключенных
В психиатрической больнице на Полтавщине пациентов удерживали против их воли.
В Полтавской области во время мониторингового визита были зафиксированы серьезные нарушения прав человека в КП «Областное учреждение по оказанию психиатрической помощи» Полтавского областного совета. В частности оказалось, что людей удерживали против их воли.
Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram.
«В помещении, где ранее применялись принудительные меры медицинского характера, 29 пациентов сообщили, что их удерживают против собственной воли. У них изъяли документы и мобильные телефоны, а также, по их словам, их привлекают к принудительному бесплатному труду», — говорится в сообщении.
По его словам, представитель в Полтавской области Владислав Носенко вызвал полицию, прокуратуру и руководство заведения. Открыто уголовное производство, продолжаются следственные действия.
На место инцидента прибыла следственно-оперативная группа полиции, представители Полтавской областной прокуратуры и руководство учреждения. По результатам проверки открыто уголовное производство и начаты следственные действия. Руководство учреждения проверяют на соблюдение законодательства и прав пациентов. Омбудсмен подчеркнул важность соблюдения права каждого на свободу и личную неприкосновенность. Дело находится на его личном контроле.
Напомним, ранее мы писали о том, что вдова участника боевых действий обвинила медиков психбольницы в смерти своего мужа. Он попросил о психологической помощи, однако внезапно умер.