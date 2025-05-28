Без телефонов и документов: на Полтавщине пациентов удерживали в больнице, как заключенных

Пациенты жалуются на плохое отношение и незаконное содержание в больнице / © Pixabay

Реклама

В Полтавской области во время мониторингового визита были зафиксированы серьезные нарушения прав человека в КП «Областное учреждение по оказанию психиатрической помощи» Полтавского областного совета. В частности оказалось, что людей удерживали против их воли.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram.

«В помещении, где ранее применялись принудительные меры медицинского характера, 29 пациентов сообщили, что их удерживают против собственной воли. У них изъяли документы и мобильные телефоны, а также, по их словам, их привлекают к принудительному бесплатному труду», — говорится в сообщении.

Реклама

По его словам, представитель в Полтавской области Владислав Носенко вызвал полицию, прокуратуру и руководство заведения. Открыто уголовное производство, продолжаются следственные действия.

На место инцидента прибыла следственно-оперативная группа полиции, представители Полтавской областной прокуратуры и руководство учреждения. По результатам проверки открыто уголовное производство и начаты следственные действия. Руководство учреждения проверяют на соблюдение законодательства и прав пациентов. Омбудсмен подчеркнул важность соблюдения права каждого на свободу и личную неприкосновенность. Дело находится на его личном контроле.

Напомним, ранее мы писали о том, что вдова участника боевых действий обвинила медиков психбольницы в смерти своего мужа. Он попросил о психологической помощи, однако внезапно умер.