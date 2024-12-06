"Без тепла 443 дома": в Кривом Роге полиция проводит расследование из-за срыва отопительного сезона

В 245 домов отопление не подавалось с начала сезона.

По факту срыва отопительного сезона в Кривом Роге правоохранители открыли уголовное производство и проводят расследование.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.

"В фокусе и город Кривой Рог. Там продолжаются ремонтные работы по ликвидации аварий на теплосетях. В настоящее время отопление получают 1513 домов", – написал он.

По его данным, без тепла остаются 443 жилых дома, из них в 245 отопления не подавалось с начала отопительного сезона, а 198 временно отключены для устранения потерь теплоносителя.

По словам чиновника, в Кривом Роге работают 66 ремонтных бригад со спецтехникой, в том числе из других городов и 11 областей Украины.

Напомним, из-за российских обстрелов ситуация в энергосистеме остается непростой. Кроме того, потребление растет из-за погодных условий.

Читайте также: