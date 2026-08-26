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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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417
Время на прочтение
1 мин

Без трех пальцев на руке: на Харьковщине ВВК признала мужчину пригодным к службе — соцсети

На Харьковщине мужчину с тремя ампутированными пальцами ВВК признала пригодным к службе в армии.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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ВЛК сочла годным: на Харьковщине мобилизовали мужчину без трех пальцев - соцсети

ВВК признала пригодным: на Харьковщине мобилизовали мужчину без трех пальцев — соцсети

На Харьковщине мобилизовали мужчину с тремя ампутированными пальцами правой руки, а ВВК признала его пригодным к военной службе.

Об этом в соцсетях сообщила военнослужащая Евгения Франкив.

Она опубликовала фото руки мужчины и заключение военно-врачебной комиссии при Богодуховском ТЦК.

«Военнослужащий разрешил выложить, а я от имени медицинской службы передаю привет главе ВВК 4-го отдела Богодуховского РТЦК», — отметила Франкив.

Харьковский областной ТЦК и СП на эту информацию пока не отреагировал.

В комментариях украинцы из собственного опыта поделились подобными историями.

Напомним, что мужчину с ВИЧ, туберкулезом и травмами признали пригодным, однако суд отменил постановление ВВК.

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