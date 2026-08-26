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- Украина
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Без трех пальцев на руке: на Харьковщине ВВК признала мужчину пригодным к службе — соцсети
На Харьковщине мужчину с тремя ампутированными пальцами ВВК признала пригодным к службе в армии.
На Харьковщине мобилизовали мужчину с тремя ампутированными пальцами правой руки, а ВВК признала его пригодным к военной службе.
Об этом в соцсетях сообщила военнослужащая Евгения Франкив.
Она опубликовала фото руки мужчины и заключение военно-врачебной комиссии при Богодуховском ТЦК.
«Военнослужащий разрешил выложить, а я от имени медицинской службы передаю привет главе ВВК 4-го отдела Богодуховского РТЦК», — отметила Франкив.
Харьковский областной ТЦК и СП на эту информацию пока не отреагировал.
В комментариях украинцы из собственного опыта поделились подобными историями.
Напомним, что мужчину с ВИЧ, туберкулезом и травмами признали пригодным, однако суд отменил постановление ВВК.