ВВК признала пригодным: на Харьковщине мобилизовали мужчину без трех пальцев — соцсети

Реклама

На Харьковщине мобилизовали мужчину с тремя ампутированными пальцами правой руки, а ВВК признала его пригодным к военной службе.

Об этом в соцсетях сообщила военнослужащая Евгения Франкив.

Реклама

Она опубликовала фото руки мужчины и заключение военно-врачебной комиссии при Богодуховском ТЦК.

Реклама

«Военнослужащий разрешил выложить, а я от имени медицинской службы передаю привет главе ВВК 4-го отдела Богодуховского РТЦК», — отметила Франкив.

Харьковский областной ТЦК и СП на эту информацию пока не отреагировал.

В комментариях украинцы из собственного опыта поделились подобными историями.

Напомним, что мужчину с ВИЧ, туберкулезом и травмами признали пригодным, однако суд отменил постановление ВВК.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров