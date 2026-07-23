Без ТЦК: в Украине изменили порядок мобилизации — кого касается

Мобилизация / © ТСН

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В Украине сменили процедуру добровольного призыва граждан на военную службу во время мобилизации. Теперь желающие присоединиться к силам обороны могут взаимодействовать непосредственно с избранной воинской частью, а обращаться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) для оформления больше не нужно.

О новом порядке уведомил Киевский городской ТЦК и СП.

Как будет проходить добровольный призыв

По новым правилам, кандидат самостоятельно выбирает воинскую часть и вакансию, после чего проходит отбор.

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Алгоритм действий выглядит так:

избрать должность в воинской части и пройти собеседование;

получить положительное решение от командования части;

подать командиру заявление о желании проходить военную службу;

получить направление на военно-врачебную комиссию (ВЛК);

пройти медицинское освидетельствование;

прибыть в воинскую часть для оформления на службу;

при необходимости пройти базовую общевойсковую подготовку.

Командиры получили новые полномочия

Теперь командиры воинских частей могут самостоятельно выдавать направления на прохождение ВЛК для добровольцев.

С момента выдачи такого направления гражданин не может быть принудительно мобилизован по меньшей мере в течение пяти дней.

Это время предусмотрено для прохождения необходимых процедур именно в рамках добровольного вступления в избранную воинскую часть.

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Новые правила действуют не для контрактной службы

В ТЦК уточнили, что новый механизм касается только граждан, которые добровольно призываются на военную службу во время мобилизации.

Для тех, кто планирует заключить контракт с Вооруженными Силами Украины, продолжает действовать порядок оформления.

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