- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1098
- Время на прочтение
- 2 мин
Без ТЦК: в Украине изменили порядок мобилизации — кого касается
Добровольцы теперь могут мобилизоваться напрямую через воинскую часть.
В Украине сменили процедуру добровольного призыва граждан на военную службу во время мобилизации. Теперь желающие присоединиться к силам обороны могут взаимодействовать непосредственно с избранной воинской частью, а обращаться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) для оформления больше не нужно.
О новом порядке уведомил Киевский городской ТЦК и СП.
Как будет проходить добровольный призыв
По новым правилам, кандидат самостоятельно выбирает воинскую часть и вакансию, после чего проходит отбор.
Алгоритм действий выглядит так:
избрать должность в воинской части и пройти собеседование;
получить положительное решение от командования части;
подать командиру заявление о желании проходить военную службу;
получить направление на военно-врачебную комиссию (ВЛК);
пройти медицинское освидетельствование;
прибыть в воинскую часть для оформления на службу;
при необходимости пройти базовую общевойсковую подготовку.
Командиры получили новые полномочия
Теперь командиры воинских частей могут самостоятельно выдавать направления на прохождение ВЛК для добровольцев.
С момента выдачи такого направления гражданин не может быть принудительно мобилизован по меньшей мере в течение пяти дней.
Это время предусмотрено для прохождения необходимых процедур именно в рамках добровольного вступления в избранную воинскую часть.
Новые правила действуют не для контрактной службы
В ТЦК уточнили, что новый механизм касается только граждан, которые добровольно призываются на военную службу во время мобилизации.
Для тех, кто планирует заключить контракт с Вооруженными Силами Украины, продолжает действовать порядок оформления.