Без туристов и бензина: генерал-майор СБУ раскрыл катастрофические перспективы Крыма на это лето

Взрывы в Крыму / © Фото из открытых источников

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Временно оккупированный Крым оказался на пороге масштабного топливного и экономического кризиса, а лето этого года станет для местных жителей серьезным испытанием.

Об этом в эфире «Ранок.LIVE» заявил генерал-майор запаса Службы безопасности Украины Виктор Ягун.

Топливный коллапс: альтернатив нет

По словам эксперта, после введения жестких ограничений на продажу горючего на крымских АЗС, оккупационные власти так и не смогли найти реальных путей для быстрого восстановления запасов. Пока у захватчиков нет логистических возможностей решить эту проблему.

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Нет таких возможностей. Говорят о возможном мероприятии какого-либо судна, которое может частично обеспечить функционирование Севастополя, но никто не понимает, насколько этого хватит», — подчеркнул Ягун.

Провал курортного сезона бьет по бюджету РФ

Самым болезненным ударом для российской оккупационной администрации стал фактический крах туристической отрасли, которая всегда обеспечивала львиную долю доходов местного бюджета. Из-за отсутствия отдыхающих и инфраструктурных проблем финансовая модель полуострова окончательно разрушена.

Виктор Ягун подчеркнул, что Крым окончательно потерял статус даже условно самостоятельного региона. Теперь он превращается в финансовую бездну, которую Кремль в нынешних жестких условиях просто не способен дотировать.

«Крым из дотационного региона превращается в регион, который становится неподъемным для бюджета Российской Федерации в нынешних условиях. Крым был, есть и останется украинским», — подытожил генерал-майор запаса СБУ.

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Напомним, Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди «Мадяр» считает, что Россия и дальше будет держаться за Крым как за стратегический и идеологический трофей, даже несмотря на фактическую изоляцию полуострова. Однако, по словам Бровди, с военной точки зрения Крым теряет значение плацдарма из-за системных ударов по логистике и инфраструктуре.

В то же время советник министра обороны Украины Сергей Стерненко 21 июня заявил, что российских оккупантов в Крыму ждут серьезные проблемы.

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