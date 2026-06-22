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Без туристов и бензина: генерал-майор СБУ раскрыл катастрофические перспективы Крыма на это лето
Из-за дефицита горючего и полного провала курортного сезона оккупированный Крым окончательно теряет доходы и становится неподъемным финансовым бременем для российского бюджета.
Временно оккупированный Крым оказался на пороге масштабного топливного и экономического кризиса, а лето этого года станет для местных жителей серьезным испытанием.
Об этом в эфире «Ранок.LIVE» заявил генерал-майор запаса Службы безопасности Украины Виктор Ягун.
Топливный коллапс: альтернатив нет
По словам эксперта, после введения жестких ограничений на продажу горючего на крымских АЗС, оккупационные власти так и не смогли найти реальных путей для быстрого восстановления запасов. Пока у захватчиков нет логистических возможностей решить эту проблему.
Нет таких возможностей. Говорят о возможном мероприятии какого-либо судна, которое может частично обеспечить функционирование Севастополя, но никто не понимает, насколько этого хватит», — подчеркнул Ягун.
Провал курортного сезона бьет по бюджету РФ
Самым болезненным ударом для российской оккупационной администрации стал фактический крах туристической отрасли, которая всегда обеспечивала львиную долю доходов местного бюджета. Из-за отсутствия отдыхающих и инфраструктурных проблем финансовая модель полуострова окончательно разрушена.
Виктор Ягун подчеркнул, что Крым окончательно потерял статус даже условно самостоятельного региона. Теперь он превращается в финансовую бездну, которую Кремль в нынешних жестких условиях просто не способен дотировать.
«Крым из дотационного региона превращается в регион, который становится неподъемным для бюджета Российской Федерации в нынешних условиях. Крым был, есть и останется украинским», — подытожил генерал-майор запаса СБУ.
Что ожидает Крым — последние новости
Напомним, Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди «Мадяр» считает, что Россия и дальше будет держаться за Крым как за стратегический и идеологический трофей, даже несмотря на фактическую изоляцию полуострова. Однако, по словам Бровди, с военной точки зрения Крым теряет значение плацдарма из-за системных ударов по логистике и инфраструктуре.
В то же время советник министра обороны Украины Сергей Стерненко 21 июня заявил, что российских оккупантов в Крыму ждут серьезные проблемы.