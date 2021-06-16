Без "Вдома" и ПЦР-теста: украинцам после возвращения из-за границы отменили обязательную самоизоляцию

Также сняты ограничения на КПВВ.

В Украине, где с 16 июня ослабили карантин, также отменено обязательное наличие отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР для пересечения границы. Речь идет о гражданах Украины или иностранцах с видом на жительство. А вот иностранцы должны иметь с собой один из трех COVID-документов.

Об этом говорится в сообщении Минздрава.

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"В случае "зеленого" уровня эпидемической опасности в Украине пересечение государственной границы с любых стран является беспрепятственным для граждан Украины или иностранцев с видом на жительство. Так же беспрепятственно граждане Украины могут пересекать КПВВ", — говорится в сообщении.

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Для иностранцев при пересечении границы всегда обязательно нужно иметь страховой полис и одну из следующих позиций:

отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР (не более чем за 72 часа до пересечения границы),

отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (не более чем за 72 часа до пересечения границы),

документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, выданный в соответствии с ММСП или в соответствии с заключенными Украиной международных договоров о взаимном признании документов о вакцинации.

В то же время, отмечается, что как только правительство изменит в Украине уровень эпидемической опасности для въезда нужно будет иметь одну из трех вышеупомянутых справок. При отсутствии таких документов человек должен пройти самоизоляцию с помощью приложения "Вдома" или обсервацию в случае отказа или невозможности воспользоваться этим приложением.

Напомним, в Украине временно прекратят контролировать соблюдение самоизоляции. Обязательное карантинное требование отменили, пока страна будет находиться в "зеленой" зоне ограничений.

Как сообщалось, Украина облегчила пересечение границы для своих граждан и иностранцев. Лицам, которые заезжают на территорию Украины, могут предоставить не только отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

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