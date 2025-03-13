Без визита в ТЦК: в Украине заработала оплата штрафов из-за "Резерв+"

Военнообязанные могут оплатить штраф за несвоевременное обновление данных онлайн, без физического визита в ТЦК.

В Украине упростили процесс оплаты штрафов для военнообязанных, не обновивших свои данные вовремя.

Уплатить штраф за нарушение военного учета можно без посещения ТЦК, а именно онлайн, используя приложение "Резерв+".

Как это работает – читайте в материале ТСН.ua.

Уплата штрафа без визита в ТЦК

В четверг, 13 марта, Верховная Рада приняла законопроект №12093, предусматривающий введение упрощенной дистанционной уплаты штрафов за нарушение военного учета через мобильное приложение "Резерв+".

Речь идет о штрафах для военнообязанных, не обновивших свои данные вовремя.

Заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко сообщила, что украинцы смогут платить штрафы за нарушение правил военного учета без физического визита в ТЦК.

Также читайте В "Резерве" будут показывать причину нарушения военного учета

"Это позволит избежать очередей, бумажной волокиты и необходимости личного подтверждения платежа", — отметила Черногоренко.

Также граждане Украины, находящиеся за границей, смогут оплатить штраф за не обновленные данные онлайн.

По словам заместителя Ми министра обороны Украины, дистанционная уплата штрафа позволит украинцам избежать проблем с документами и возвращаться домой без нарушений и избежать проблем с документами.

Как работает механизм

Екатерина Черногоренко рассказала, что процесс уплаты штрафа через "Резерв+" будет происходить по следующему алгоритму:

человек подает заявление в приложении "Резерв+" о признании нарушения;

получает постановление о нарушении;

уплачивает штраф через приложение, используя реквизиты;

после подтверждения оплаты постановление закрывается.

Также, чиновник отметила, что если человек изъявляет желание оплатить штраф офлайн – это также можно разбить. Тем не менее Черногоренко убеждена, что в приложении это будет быстрее и прозрачнее, "без ожидания, когда платеж будет обработан и подтвержден".

Скидка на штраф от ТЦК

Законопроект №12093 также предусматривает предоставление скидки в 50% военнообязанным при добровольном признании нарушения за не обновление данных и уплате штрафа от ТЦК.

Это значит, что вместо 17 тысяч гривен можно будет заплатить 8,5 тысячи гривен.

Черногоренко уточнила, что с момента подачи заявления о нарушении в Резерв+ и принятия постановления о нарушении у человека будет 20 дней, чтобы оплатить штраф со скидкой.

Если его не оплатить, он вырастет вдвое.

"После следующих 20 дней он снова вырастет в два раза, а возможность оплатить его в Резерв+ будет заблокирована", – добавила чиновник.

Также, если штраф не будет уплачен в течение 30 дней, постановление о наложении взыскания будет направлено на принудительное исполнение.

Отмена штрафов для проходящих военную службу

Кроме предоставления скидки в 50%, законопроект №12093 предлагает прекращение админпроизводств в отношении лиц, добровольно вставших на военную службу.

Речь идет о том, что украинцы, имевшие штраф за несвоевременное обновление данных, вставшие на военную службу, будут от него освобождены.

По словам Черногоренко, такие люди "служат и исполняют долг перед Украиной".

"Известны случаи, когда человек только мобилизовался или подписал контракт с бригадой и со своей зарплаты платит штраф. Так не должно быть", — добавила чиновник.

Сведения из реестра "Оберіг" можно считать доказательствами

Ведомости из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов ("Оберіг") теперь можно считать доказательствами по делам о нарушении военного учета. Соответствующие изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП) приняла Верховная рада.

Также читайте Изменения в работе ВВК: что следует знать военнообязанным

Речь идет о том, что данные из реестра "Оберіг" будут использовать для подтверждения или опровержения фактов, связанных с исполнением воинского долга.

В то же время, порядок ведения этого реестра остается засекреченным. Его детали официально не обнародовали.

Напомним, в Министерстве обороны разъяснили, как работают электронные направления на ВЛК.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.