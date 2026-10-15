Без визита в ТЦК: юрист объяснил, как дистанционно убрать статус розыска из "Резерв+" для украинцев за границей

Розыск ТЦК / © ТСН

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Украинцы, годами живущие за границей, после установки Резерв+ могут увидеть статус о розыске ТЦК. В ряде случаев урегулировать ситуацию можно дистанционно, без личного визита в территориальный центр комплектования.

Об этом сообщил юрист Андрей Карпенко.

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Сам факт длительного проживания за пределами Украины, по словам юриста, не освобождает гражданина от обязанностей, связанных с военным учетом. Поэтому после обновления данных в «Резерве+» пользователь может увидеть сообщение об обращении ТЦК в Национальную полицию.

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Карпенко объясняет, что такой статус сам по себе не означает наличие уголовного производства. Речь идет об административной процедуре, связанной с возможным нарушением правил военного учета.

Среди возможных причин появления розыска он называет неявку по повестке, отсутствие или несоответствие данных в реестре «Оберег», непрохождение ВЛК, невыполнение обязанности встать на военный учет или неактуальные сведения о месте жительства или семейном положении.

Если человек согласен с нарушением, одним из вариантов может быть дистанционная уплата штрафа. По утверждению юриста, после его оплаты информация должна быть передана соответствующим органам, а статус в приложении впоследствии обновится.

В консультации также отмечена возможность уплаты части штрафа со скидкой при определенных условиях. Однако конкретный порядок, сроки и основания такого уменьшения платежа зависят от процедуры оформления нарушения, поэтому их следует проверять непосредственно в своем случае.

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Если человек считает, что статус розыска возник ошибочно, Карпенко советует обращаться к адвокату. Через адвокатский запрос можно потребовать информацию о повестках, дать их отправку, составленные документы и другие основания, по которым ТЦК инициировал розыск.

Причиной проблемы могут быть и технические ошибки в реестре Оберег. Например, информация об отсрочке, прохождении ВЛК или других изменениях могла не попасть в систему.

В таком случае адвокат может обратиться с жалобой в соответствующий ТЦК, высший орган или Министерство обороны. После исправления данных, информация о розыске должна быть скорректирована и в связанных базах.

Еще один вариант — обращение в суд. По словам юриста, это может быть целесообразным, если ТЦК не может подтвердить надлежащее вручение повестки или другие основания для привлечения человека к ответственности.

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Судебный путь занимает больше времени, однако после вступления решения законной силы оно является обязательным к исполнению. При невыполнении решения можно отдельно инициировать судебный контроль.

Карпенко также обращает внимание на сроки привлечения к административной ответственности. В то же время, он предостерегает, что в отдельных случаях нарушения правил военного учета могут рассматриваться как продолжающиеся, поэтому просто ждать истечения времени рискованно.

Ранее мы писали о том, что военнообязанные украинцы могут дистанционно обжаловать устаревший статус «В розыске» в приложении «Резерв+» благодаря специальной функции исправления данных онлайн.

Напомним, в октябре военнообязанные с действующей отсрочкой могут потерять ее за отдельные нарушения, в том числе многодетные родители, имеющие задолженность по уплате алиментов свыше суммы за три месяца, что предусмотрено постановлением Кабмина №560. Если система не подтверждает отсрочку, она отменяет ее автоматически.

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