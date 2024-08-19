Без воды и отопления: в ЕС прогнозируют Украине сложную зиму

Армия РФ продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины. По подсчетам, она уже уничтожила или захватила около 9 ГВт производимой страной электроэнергии. Поэтому в ЕС опасаются гуманитарной катастрофы в Украине зимой, если ситуация не изменится.

Об этом пишет Би-би-си со ссылкой на газету Financial Times.

В частности, еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон призвала союзников Украины активизировать помощь, иначе страну может ожидать гуманитарная катастрофа.

Массированные ракетные удары по объектам энергетики нанесли непоправимый ущерб. Украина потеряла объем мощностей, эквивалентный пиковому потреблению в Португалии — стране с населением более 10 миллионов.

"Следующая зима, скорее всего, проверит устойчивость украинского народа так, как не было на нашем континенте со времен Второй мировой войны", — подчеркнула она.

Она также напомнила, что в последние месяцы атаки России на гражданскую энергетическую инфраструктуру усилились, уничтожив электростанции, тепловые пункты, резервные генераторы и хранилища. Многие объекты атакованы повторно. Как результат – Украина потеряла около девяти гигаваттов электромощностей, что составляет половину от необходимого объема зимой.

Многие украинцы остались без крова из-за вражеских обстрелов / Фото: Associated Press

Дефицит электричества заставил украинское правительство ввести веерные отключения. В некоторых городах домохозяйства имеют доступ к свету только несколько часов в день, что значительно нарушает их повседневную жизнь, говорится в статье.

Она подчеркнула, что отсутствие электричества приведет к проблемам с доступом к другим услугам, а именно к водоснабжению и отоплению. Все потому что без света не работают водяные насосы и канализационные сети.

"Больше всего пострадают пожилые люди, дети и уязвимые слои населения. Спад экономической активности приведет к снижению доходов бюджета и увеличению дефицита бюджета Украины. Риск гуманитарной катастрофы высок", — отметила еврокомиссар.

Напомним, Украина живет со значительным дефицитом электроэнергии из-за массированных атак России, поэтому вынуждена вводить графики света. По мнению экспертов и чиновников из энергетического сектора, отключений этой зимой не избежать. Это в свою очередь может повлиять на ситуацию с отоплением, в частности, не все жители многоэтажек смогут иметь тепло в квартирах.

В конце июня глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью Hromadske предупредил украинцев о "непростой" зиме и назвал два сценария на зиму 2025-го: пессимистический и оптимистический. Даже по последнему сценарию отключений света не избежать.

Нардеп Алексей Кучеренко заявил, что зимой проблемы могут быть не только с теплом, но и с водой. Как он пояснил, без электричества насосы не могут подавать ее на верхние этажи домов.

Читайте также: