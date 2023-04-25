Без возможности внесения залога: экс-разведчик Роман Червинский арестован на два месяца

Адвокаты отметили, что обжалуют решение в апелляции.
В Киеве судья Шевченковского суда Елена Чайка вынесла решение по аресту на два месяца без возможности внесения залога экс-разведчика Романа Червинского.
Об этом говорится в сообщении корреспондента "Украинской правды" из зала суда.
Бывший разведчик Роман Червинский подозревается в превышении служебных полномочий по попытке угона российского самолета, что по мнению следствия, привело к обстрелу аэродрома "Канатово" в Кировоградской области.
По данным следствия, Роман Червинский вместе с другими лицами самовольно решили провести спецоперацию — завладеть самолетом воздушно-космических сил РФ. Российский пилот вроде бы согласился на предложение перейти на сторону Украины.
По заявлению следователей, эта операция проводилась, несмотря на отрицание СБУ и без согласования соответствующих государственных органов. По их словам, оккупанты якобы получили данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов и это позволило ВС РФ обстрелять аэродром, из-за чего погиб один военный 17-х был ранен.
Прокуроры отметили возможное бегство Червинского, давление на свидетелей, уничтожение или искажение вещественных доказательств, поэтому настаивали на его аресте без возможности внесения залога.
Адвокаты подозреваемого просили отказать в удовлетворении ходатайства.
Сам Роман Червинский назвал обвинения политическими.
"Это использование смерти военных для политического давления. Подозрение основывается на основе неполных односторонне освещенных, сфальсифицированных материалов", – отметил Червинский в комментарии изданию.
Также он связывает это с историей "вагнергейта".
Как отмечает источник, на закрытом для СМИ заседании суда присутствовала жена Червинского, по словам которой, ее муж-отец трех несовершеннолетних детей всегда "думал о государстве больше, чем о своей семье".
Судья, выслушав все стороны, удовлетворила ходатайство прокуратуры и арестовала Червинского на два места без возможности внесения залога.
"Адвокаты отметили, что обжалуют решение в апелляции. Также защитники отмечают, что все действия Червинского были согласованы на соответствующем уровне, а бомбардировка аэродрома не была следствием провала операции, поскольку его обстреливали и до этого", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что СБУ открыла производство против украинских военных, которые планировали угнать российский самолет. Однако враг совершил обстрел аэродрома в Кировоградской области.
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