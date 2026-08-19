Без выезда и без бронирования: почему мужчины 23-24 лет оказались в "серой зоне"

Почему нет бронирования для 23-24-летних / © ТСН.ua

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В Украине сформировалась правовая «серая зона» вокруг военно-учетного статуса мужчин в возрасте 23-24 лет. Они оказались в разрыве между государственными ограничениями и отсутствием защитных механизмов: выехать за границу уже не могут, но получить бронирование на работе им запрещено.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

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Статус мужчин 23-24 года: в Минобороны признали «серую зону»

Официальные разъяснения ключевых ведомств, полученных журналистами, свидетельствуют о том, что в Минэкономики и в Минобороны наличие проблемы признают, но с этим ничего не делают.

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По действующему постановлению КМУ № 57, льготное пересечение границы разрешено только молодежи до 22 лет включительно. С достижением 23 лет эта возможность исчезает. В МОН сняли с себя ответственность и добавили, что не имеют прав, полномочий или функций, которые бы влияли на вопрос выезда украинских граждан за границу.

Поэтому 23-летний мужчина, который остается в статусе призывника и одновременно не подлежит всеобщей мобилизации, теряет право на свободное передвижение без каких-либо очевидных обоснований.

Параллельно этой же категории полностью закрыт доступ к экономическому бронированию. В Департаменте мобилизации Минобороны объясняют, что достижение 23 или 24 лет не переводит человека автоматически в статус военнообязанного — до 25 лет мужчины остаются призывниками.

Поскольку статья 25 Закона о мобилизации и Порядок № 76 регулируют бронирование исключительно военнообязанных, 23–24-летние работники выпадают из процесса. Более того, в реестре «Оберіг» технически не предусмотрено внесение данных о критической важности работника-призывника, а отдельной статистики по таким кадрам оборонное ведомство не ведет.

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В Минэкономики прямо признали: введение бронирования для категории 23-24 лет даже не рассматривалось, а соответствующие аналитические материалы или протоколы совещаний в ведомстве отсутствуют. Система «Дія» автоматически отклоняет подобные заявки.

Министерство ссылается на то, что не обязано владеть такой информацией, поскольку правительство не предоставляло ему отдельные задачи по обработке этого вопроса.

Попытка получить разъяснения от Кабинета Министров также не принесла результатов. Секретариат КМУ заявил, что не является распорядителем информации по запросам относительно деятельности других государственных органов, а также информации, которая требует «аналитической обработки данных» или «создание другим способом».

В итоге молодые специалисты критических предприятий остаются незащищенными государством, а профильные структуры перенаправляют запросы друг другу.

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Проблема «серой зоны» нуждается в законодательном вмешательстве, ведь министерства действуют только в пределах своих полномочий. Для урегулирования ситуации нардепы должны либо синхронизировать возраст для свободного выезда с мобилизационным возрастом (25 лет), либо внести правки в статью 25 Закона о мобилизации, предоставив возможность бронировать призывников 23–24 года.

В случае отсутствия изменений и игнорирования «серой зоны» государство продолжит оставлять экономически активную молодежь в правовом вакууме.

Бронирование в Украине 2026 — последние новости

Напомним, появление в военно-учетном документе или приложении «Резерв+» военно-учетной специальности с кодом 999 или 999097 и статуса «Солдат резерва» не лишает работника возможности получить бронирование и отсрочку.

Как пояснила эксперт по трудовому праву Татьяна Шолкова, этот код предусмотрен для рядового, сержантского и старшинского складов и сам по себе не означает принадлежности к оперативному резерву. Блокирует бронирование только отдельная отметка «Входит в состав оперативного резерва».

Для работодателей код 999 не создает дополнительных ограничений или отчетной нагрузки. Направлять работника в ТЦК для уточнения данных — даже если раньше у него была другая ВОС или предприятие принимает нового сотрудника — не нужно. Также из-за такого изменения не нужно подавать приложение 4 к ТЦК, приложение 12 или оперативные сведения в Пенсионный фонд.

Работников по ВОС 999 бронируют и принимают на работу на общих основаниях, опираясь на актуальные данные из электронного документа.

Кроме того, в Украине планируется ужесточить контроль за соблюдением правил бронирования работников, в частности, в IT-секторе. Как рассказала министр цифровой трансформации Оксана Ферчук, государство будет проверять компании на возможные злоупотребления.

Типичным примером нарушения является ситуация, когда компания бронирует определенное количество специалистов, а после дальнейшего сокращения штата оставляет объем забронированных без изменений.

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