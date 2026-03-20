«Без выходных и ночью»: как энергетики ДТЭК восстанавливали свет под ударами

Об этом говорится в материале издания Vogue .

«Этой зимой из-за почти ежедневных ударов — были круглосуточные изменения без выходных. Формально рабочий день заканчивается в 17:00, но вызывают в любое время ночи: в полночь, в два, три утра», — рассказал старший мастер ДТЭК Олег Брагарник, который координирует работы на месте после обстрелов.

При восстановлении повреждений энергетикам приходится работать в условиях, не имеющих ничего общего с обычными авариями.

«Одно дело, когда высоковольтную линию повредила гроза, и совсем другое — когда опора прошита обломками ракет или шахедов, а провода разорваны», — объяснил Брагарник.

По его словам, времени на рефлексию в такие моменты нет – нужно быстро восстанавливать электроснабжение.

«Ты не думаешь, как ты и тебе ли страшно — просто понимаешь, что обесточивание одной линии — это оставшиеся без света люди, больницы», — подчеркнул он.

Напомним, 18 марта российские войска атаковали дронами бригаду ДТЭК в Днепропетровской области.