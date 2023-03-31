Без вывода войск ничего не будет: Зеленский о переговорах с РФ

Глава государства заявил, что Украина будет силой выбивать вражеские войска из своих территорий, если они не согласятся выйти самостоятельно.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если российские захватчики хотят каких-нибудь переговоров, то сначала они должны вывести свои войска из Украины без боя.

Об этом глава государства заявил на пресс-конференции по итогам Бучанского саммита по справедливости и ответственности за российскую агрессию, в котором приняли участие 47 государств и организаций.

Зеленский отметил, что Украина уже предложила Формулу мира, в которой прописан каждый шаг, который должны выполнить стороны. Если Россия согласится на его выполнение, то это "однозначно приведет к окончанию войны", потому что в Украине все стремятся только к миру.

Глава государства подчеркнул, что Украина готова садиться за стол переговоров только с ответственными государствами, поэтому любой диалог возможен только после вывода всех вражеских войск с украинской территории.

"А если мы будем силой выбивать их всех до конца — то с такими людьми не о чем говорить в целом. Потому что мы потеряем людей. Будет большое количество жертв. О чем с этими людьми в целом говорить? Они должны быть изолированными, нерукоподатными", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что любое прекращение огня будет означать право России остаться на оккупированных территориях Украины, чего категорически нельзя допустить. Таким образом, он прокомментировал " мирную инициативу " соучастника российской агрессии против Украины белорусского диктатора Александра Лукашенко.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Государственном департаменте США заявили, что пока не видят признаков того, что российский диктатор Владимир Путин готов к серьезным переговорам по окончании агрессии против Украины.

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