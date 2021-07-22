Без жары и осадков: прогноз погоды в Украине на пятницу, 23 июля

Днем дожди возможны лишь в западной части страны.
В пятницу, 23 июля, в Украине будет сухо и комфортно тепло.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Так, по прогнозам синоптиков, завтра в стране будет без осадков, лишь ночью на крайнем востоке страны, днем в Карпатах и Закарпатье местами небольшой кратковременный дождь. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, в южной части до 18°, днем 23-28°, в Карпатах ночью 5-10°, днем 11-16°.
В Киеве 23 июля также ожидается сухая погода. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 25-27°.
Напомним, что народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует в этом году довольно жаркое лето, но с дождями и грозами.