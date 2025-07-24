Бездомные захватили укрытие во Франковске и угрожают всем вокруг (фото)

Укрытие в Ивано-Франковске, которое захватили бездомные / © Galka.if.ua

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В Ивано-Франковске в одно из укрытий самовольно заселились бездомные и оно не может выполнять свою функцию. Поселенцы угрожают другим людям и разрушают оборудование. Организовать охрану нет возможности из-за нехватки кадров.

Об этом рассказал представитель Службы гражданской защиты «Укрзализныци» станции «Ивано-Франковск» Василий Кликайло, сообщает «Галка».

Захваченное бездомными укрытие расположено на улице Железнодорожной, 4а. За него отвечает Служба гражданской защиты зданий и сооружений регионального филиала «Львовской железной дороги».

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«В начале полномасштабного вторжения здесь было все нормально — люди приходили из соседних домов, прятались. Даже интернет провели», — рассказал Кликайло.

У местных жителей были ключи от укрытия, поэтому они самостоятельно открывали и закрывали его в случае воздушных тревог. Когда же появились требования держать укрытия постоянно открытыми, ситуация кардинально изменилась.

"Начали заселяться бездомные, угрожать местным, люди отдали ключи, отказались от укрытия. Никто не хочет иметь с такими дело», —объяснил Кликайло.

Отмечается, что бездомные не только захватили укрытие, но и наносят ему вред: зимой в 2023 году демонтировали дорогую систему вентиляции. Тогда было открыто уголовное дело.

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Укрытие в Ивано-Франковске, которое захватили бездомные / © Galka.if.ua

Укрытие в Ивано-Франковске, которое захватили бездомные / © Galka.if.ua

Укрытие в Ивано-Франковске, которое захватили бездомные / © Galka.if.ua

Представитель Службы гражданской защиты сообщил, что железнодорожники не могут организовать постоянное дежурство возле укрытия из-за недостатка работников. А попытки решить проблему через власть пока были безрезультатными.

«Люди сами тоже не хотят брать ответственность за это», — добавил Кликайло.

В то же время, железнодорожники дальше поддерживают укрытие в рабочем состоянии — недавно заменили сантехнику.

Укрытие в Ивано-Франковске, которое захватили бездомные / © Galka.if.ua

К слову, ранее жители Киева выразили возмущение из-за плачевного состояния укрытия в одной из детских больниц столицы. В соцсетях появилось видео, демонстрирующее, в каких неприемлемых условиях находятся пациенты, их семьи и медперсонал во время воздушной тревоги.

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