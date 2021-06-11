Бежал из скорой: под Тернополем задержали мужчину, который 7 лет был в розыске за убийство в Киеве

Мужчина в Киеве убил знакомого.

В с. Остров, под Тернополем, с высоты упал мужчина. Ему вызвали медиков, однако потерпевший сбежал из кареты скорой помощи. Правоохранители установили, что мужчина 7 лет был в розыске за убийство в Киеве.

Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области.

По данным правоохранителей, к ним от медиков поступило сообщение о том, что мужчина упал с высоты, однако, когда скорая доставила его в больницу, потерпевший убежал из авто.

Правоохранители установили личность беглеца и выяснили, что он находится в розыске Святошинским управлением полиции.

По данным следствия, мужчина в 2004 году во время распития алкоголя убил знакомого и с тех пор скрывался. Подозреваемого задержали и передали правоохранителям из Киева.

Напомним, в Хмельницкой области брат убил молотком сестру и ее мужа.

Новости Украины: в спальном районе Харькова произошло двойное убийство

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку