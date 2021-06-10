Бежал к новорожденному сыну: в Тернополе с 5 этажа военкомата выпал 22-летний призывник

Дело о падении расследуют в прокуратуре и ГБР.

В Тернополе с 5 этажа областного военкомата выпал 22-летний призывник. Парень хотел незаметно уйти домой, чтобы увидеть новорожденного сына.

Об этом сообщает Zaxid.net.

Инцидент произошел ночью. Парень связал несколько простыней и пытался по ним спуститься, однако сорвался. Мужчина прошел всего несколько метров до остановки общественного транспорта, где его нашли. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, повреждения костей лица и перелом позвоночника. Кроме того, когда парень падал, то заломил себе стопу ноги. Сейчас призывник в реанимации.

Известно, что пострадавший — сирота, он проживает со своей гражданской женой Еленой, с которой воспитывает 4 детей, трое из которых не его родные. Накануне инцидента в парня родился сын. Елена рассказала, что ее муж очень хотел увидеть ребенка, однако в военкомате его не отпустили, тогда он и решил незаметно скрыться. При этом женщина добавляет, что ее муж хотел служить в армии, чтобы получить финансовую помощь.

"Около полуночи Святослав позвонил мне и попросил приехать за ним. Он сказал, что сломал ногу и лежит за остановкой. Я подошла туда, подняла его, а таксист помог довести Святослава от остановки к машине. Однако, когда он сел в авто, к нам подбежали несколько мужчин в военной форме. Они начали вырывать дверцу, вытаскивать мужа и копать. Я сказала, чтобы вызвали скорую и полицию, потому что мужчина упал с пятого этажа, а мне прыснули в лицо перцовым газом", — рассказывает жена пострадавшего Елена .

В Тернопольском областном военкомате сообщили, что по данному факту они проводят служебное расследование.

По факту падения призывника Тернопольская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере начала уголовное производство по ч. 3 ст. 426-1 УК (превышение военным лицом полномочий). Если вину кого-то из военнослужащих докажут, то ему грозит до девяти лет лишения свободы. Расследует происшествие и ГБР.

Напомним, ранее в Тернополе молодой выпал с пятого этажа военкомата, чтобы уклониться от призыва.

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