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Бежал на красный свет: во Франковске иномарка сбила подростка

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Бежал на красный свет: во Франковске иномарка сбила подростка

pixabay.com

Парень очутился в больнице.

Вечером 19 ноября в Ивано-Франковске автомобиль сбил подростка, перебегавшего дорогу на красный свет.

Об этом со ссылкой на Управление по гражданской защите Ивано-Франковской ОГА сообщило издание "Галка".

Авария произошла на улице Мазепы. Отмечается, что 26-летний житель Надворной на автомобиле Mercedes-двигался на зеленый сигнал светофора и наехал несовершеннолетнего пешехода. 15-летний парень перебегал проезжую часть улицы на красный сигнал светофора.

В результате наезда подросток получил телесные повреждения. Пострадавшего госпитализировали в областную детскую больницу.

Как сообщалось, смертельная авария произошла в спальном районе Харькова: легковушка врезалась в столб. 36-летний водитель не справился с управлением, а потому вылетел на остановку общественного транспорта. Автомобиль на полной скорости остановила только бетонная опора. После столкновения авто превратилось в груду металлолома. Водитель получил тяжелые травмы. Он скончался еще до приезда медиков.

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