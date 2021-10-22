"Бежали городами, закрывали ворота и спускали собак": жители ОТГ под Ровно шокировали медиков дикостью

Местные активисты назвали происходящее в обществе из-за приглашения на прививку дикостью и средневековьем.

В Ровенской области на территории одной из ОТГ зафиксировали вспышку полиомиелита. Болезнь обнаружили у полуторагодовалого ребенка, а затем у шести его братьев и сестер. Малыша парализовало, а медики стали проводить профилактические мероприятия и приглашать местных жителей делать прививки своим детям.

О том, как это происходило, рассказал главный санитарный врач Ровенской области Роман Сафронов со ссылкой на рассказ жителя Великих Омелян Сергея Ковальчука.

По словам активиста, он встречался с жителями Великой Емельян, где у полуторагодовалого мальчика и в его семье обнаружили полиомиелит и говорил с ними о необходимости вакцинации и пытался донести тезис, что "отношение к вакцинации населения — один из признаков уровня цивилизованности общества".

Он сообщил, что за 10 дней с момента объявления чрезвычайного происшествия привито инактивированной вакциною (состоит из микробных частиц, которые выращиваются в контролируемых лабораторных условиях для снижения антигенности и является неинфекционным— Ред.) Более половины детей, при том, что все условия для значительно большего охвата были созданы.

"За эти дни я слышал достаточно фантастические причины пробуксовки вакцинальной компании, например: медики своими подворные обходы отпугнули родителей от вакцинации. Перед тем, как медицинский персонал посетил домов жителей Великоомелянской тергромады, был массовый обзвон родителей, на который мало кто отреагировал", — рассказывает Сергей Ковальчук.

Активист добавил, что врачи общей практики, медсестры, эпидемиологи имели возможность лично донести информацию и развеять предостережения у каждого из родителей. В конце концов удалось собрать информацию о всех детях в возрасте до 5 лет, проживающих на территории ОТГ.

"Что мы имели? — закрытые перед носом ворота, побег огородами, отпуск во двор собак, словом — цивилизацию во всей красе. То, что работа медиков населением не ценится — давно не удивляет, но не нужно говорить об отсутствии диалога или раз "разъяснительной работы, когда руководство теробщин организует встречу в оптимальное для жителей села время, которая игнорируется. В лечебное учреждение не приходим, на встречу в сельсовет — также, домой не пускаем, потому что сломать собственную картину мира — вот что реально страшно. Даже в интернете лень найти информацию об одной из самых безопасных вакцин, которая используются от страшной болезни, лучше постить котиков в Сети чем переживать о рисках для собственного ребенка", — резюмировал Сергей Ковальчук.

Пользователи Сети прокомментировали прочитанное:

Просто какое-то варварство!

Ужас. На улице 21 век, а часть населения до сих пор живет как в 18-м. Нет слов.

Даже в Африке если привозят вакцину — люди со всех соседних сел приезжают, идут пешком и часами ждут своей очереди. Знакомый служил в Конго в миротворческой миссии, рассказывал.

Люди не хотят брать на себя ответственность за свою жизнь и жизнь своих детей, но в конце концов всю вину возложат на медиков.

Ничего. Следующее поколение жителей уже так живо огородами скакать не будет. Не сможет. На засохшей ноге далеко не попрыгаешь. Парализованным и мертвым тоже.

Напомним, что в Ровенской области в 1,5-летнего ребенка медики диагностировали полиомиелит. Родители ребенка сознательно отказались от прививки по религиозным убеждениям.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку