Бежали по горным тропам – на Буковине поймали группу уклонистов

Мужчины хотели обойти государственную границу по горным тропам.
На Буковине за несколько метров до госграницы, с помощью технических средств и служебной собаки, задержали группу мужчин-уклонистов, пытавшихся незаконно пересечь границу в Румынию.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
Правонарушители привлечены к админответственности, а одному – за злостное неповиновение военнослужащим ГПСУ – грозит уголовная ответственность.
Дела задержанных рассмотрит суд.
Напомним, пограничники назвали "самые популярные" маршруты, по которым уклонисты бегут из Украины.
Читайте также: