Бежали по горным тропам – на Буковине поймали группу уклонистов

На Буковине за несколько метров до госграницы, с помощью технических средств и служебной собаки, задержали группу мужчин-уклонистов, пытавшихся незаконно пересечь границу в Румынию.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Правонарушители привлечены к админответственности, а одному – за злостное неповиновение военнослужащим ГПСУ – грозит уголовная ответственность.

Дела задержанных рассмотрит суд.

Напомним, пограничники назвали "самые популярные" маршруты, по которым уклонисты бегут из Украины.

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