Бежали по опасным горным тропам: на Буковине задержали 14-х уклонистов (фото)

На Буковине снова задержали уклонистов, пытавшихся незаконно пересечь границу и бежать из Украины.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

Так, пограничники Черновицкого отряда в эти выходные задержали 14 граждан Украины, которые пытались незаконно попасть в Молдову и Румынию.

В ночь с воскресенья на понедельник пограничный наряд отдела "Селятин" задержал троих жителей Ивано-Франковской и Харьковской областей. Уклонистов обнаружили вблизи государственного рубежа, на одном из труднодоступных горных участков Вижницкого района Черновицкой области.

Беглецы, пренебрегая своей жизнью и безопасностью, выбрали один из самых сложных и опасных маршрутов, особенно в зимний период. Сейчас снежный покров в горах местами достигает полуметра, а температура воздуха ночью опускается до 10-12 градусов мороза.

Переохлажденных мужчин доставили в пограничное подразделение и оказали медицинскую помощь от переохлаждения.

Еще 11 уклонистов задержали пограничники отделов "Кельменцы", "Мамалига" и "Красноильск". Ими оказались жители Харьковской, Николаевской и Черновицкой областей.

Все нарушители были доставлены в пограничные подразделения для привлечения к ответственности по ст. "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Также направлено сообщение Нацполиции о выявлении признаков правонарушения по ст. "Уклонение от призыва по мобилизации".

Напомним, что на Закарпатье уклонист вместе с песиком пытался вплавь бежать в Румынию.

По информации ГПСУ, в водах пограничной Тисы, пытаясь бежать из Украины, погибли уже более 10 человек. Двух мужчин, недавно едва не утонувших, спасли пограничники.

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