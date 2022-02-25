Бежали так, что потеряли обувь: под Харьковом оккупанты испугались ВСУ и бросили технику (видео)

В Сети показали видео с российскими оккупантами.

Российские оккупанты под Харьковом, убегая от ВСУ, бросили свои танки и даже обувь.

Об этом сообщают в соцсетях.

На видео видно, как оккупанты после боя с украинскими военными оставили свою технику и бросились бежать. При этом они, судя по видео, побежали босиком.

"Наши красавцы разбомбили. Молодцы, пацаны, попали четко!" — слышен голос за кадром.