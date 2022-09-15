"Бежали в явной панике": в британской разведке озвучили, что из техники бросили оккупанты, убегая от ВСУ на Харьковщине

Российские оккупации, убегая с Харьковщины, оставили ценную технику.
Украинцам достались стоимостные радиолокационные станции, автомобили и многое другое.
Об этом говорится в ежедневном отчете разведки Великобритании.
"Способы вывода российских войск за последнюю неделю были разными. Некоторые подразделения отступили в относительно хорошем порядке и под контролем, в то время как другие бежали в явной панике", — говорится в сообщении.
Ценное вооружение, оставленное ВС РФ, включает артиллерийское вооружение, в частности, одну контрбатарейную РЛС "Зоопарк" и как минимум одну машину управления артиллерией.
"Такое оставление подчеркивает неорганизованное отступление некоторых российских подразделений и возможные локальные нарушения командования и управления", — отметили в британской разведке.
Напомним, что в Кривой Рог 14 сентября прилетели предварительно восемь российских крылатых ракет. В результате атаки без воды несколько районов города. Россияне нанесли удар по гидротехническим сооружениям.
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