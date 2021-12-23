Бежать в военкомат уже завтра?: в ВСУ объяснили, когда будут наказывать женщин за уклонение от учета

Бежать в военкомат уже завтра?: в ВСУ объяснили, когда будут наказывать женщин за уклонение от учета

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный успокоил украинок, что женщин на учет будут ставить планово и постепенно.

В Украине женщин обязали стать на военный учет, однако тех, кто этого не сделает, пока не будут наказывать.

Об этом рассказал на брифинге начальник управления персонала Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

По его словам, штрафные санкции в отношении женщин, которые откажутся стать на военный учет, начнут вводить после 2022 года.

"Те, которые отказываются посещать врачей (речь о прохождении военно-врачебной комиссии, — Ред.) — это закон, который обязаны выполнять все граждане в Украине. Поэтому штрафные санкции будут, но уже после 2022 года. Год есть у всех: у руководителей организаций, у военнообязанных женщин", — рассказал он.

Штраф за отказ ставать на военный учет будет составлять от 850 грн (первое нарушение) до 1500 грн (повторное). Для руководителя предприятия или учреждения, где работает женщина, от 5500 до 8500 грн.

В свою очередь главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный успокоил украинок, что "уже завтра в военкомат бежать не надо", пишет "Интерфакс-Украина".

"Я хочу успокоить женщин, что я за гендерное равенство и полностью это поддерживаю: уже завтра не нужно бежать в военкомат, не нужно занимать очередь, не нужно искать кого-то, кто поможет это все сделать, мы будем это делать планово, постепенно, и все будет хорошо", — сказал Залужный.

Напомним, что в Украине женщины обязали стать на военный учет.