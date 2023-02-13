Беженцам в Польше хотят по-новому выплачивать украинские пенсии: что известно

Соответствующий законопроект уже разработан.
Украинцам, выехавшим в Польшу из-за полномасштабного нападения России, хотят урегулировать выплаты пенсий. Речь идет о том, чтобы украинцы в Польше получали свою пенсию наличными в польской валюте.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Вице-премьер-министр Ирина Верещук сообщила, что уже разработан законопроект, предусматривающий выплату украинским пенсионерам в Польше пенсий наличными в злотых.
Впрочем, есть еще ряд вопросов, требующих нормативного урегулирования. В настоящее время продолжается доработка законопроекта. После этого он будет представлен на рассмотрение ВРУ.
"Большинство пожилых людей, которые выехали в Польшу, пока не могут воспользоваться украинской пенсией. Должны найти пути возобновить выплаты украинских пенсий нашим соотечественникам за границей", — сказала Ирина Верещук.
Чиновники же говорят, что техническая возможность перевода пенсионных выплат в Польшу есть. Так, гендиректор "Укрпочты" сообщил, что Польша готова выплачивать украинцам пенсии в наличной форме путем международного перевода между ней и "Укрпочтой". Также с помощью международной почтовой связи украинцы могут переслать пакет документов напрямую в ПФУ.
Напомним, в Министерстве социальной политики сообщили, что в Украине с 1 марта перечислят пенсии.
Тем временем в Польше существенно вырос спрос на украиноязычных специалистов.
А компании Польши начали конкурировать за украинок.
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