Беженцам в Польше хотят по-новому выплачивать украинские пенсии: что известно

Украинцам, выехавшим в Польшу из-за полномасштабного нападения России, хотят урегулировать выплаты пенсий. Речь идет о том, чтобы украинцы в Польше получали свою пенсию наличными в польской валюте.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Вице-премьер-министр Ирина Верещук сообщила, что уже разработан законопроект, предусматривающий выплату украинским пенсионерам в Польше пенсий наличными в злотых.

Также читайте Украинцам в Польше выплатят еще одну финпомощь: кто и как может получить деньги

Впрочем, есть еще ряд вопросов, требующих нормативного урегулирования. В настоящее время продолжается доработка законопроекта. После этого он будет представлен на рассмотрение ВРУ.

"Большинство пожилых людей, которые выехали в Польшу, пока не могут воспользоваться украинской пенсией. Должны найти пути возобновить выплаты украинских пенсий нашим соотечественникам за границей", — сказала Ирина Верещук.

Чиновники же говорят, что техническая возможность перевода пенсионных выплат в Польшу есть. Так, гендиректор "Укрпочты" сообщил, что Польша готова выплачивать украинцам пенсии в наличной форме путем международного перевода между ней и "Укрпочтой". Также с помощью международной почтовой связи украинцы могут переслать пакет документов напрямую в ПФУ.

Напомним, в Министерстве социальной политики сообщили, что в Украине с 1 марта перечислят пенсии.

Тем временем в Польше существенно вырос спрос на украиноязычных специалистов.

А компании Польши начали конкурировать за украинок.

Читайте также: