Беженцев из Афганистана в Украине планируют разместить в трех исправительных колониях

Беженцев из Афганистана в Украине планируют разместить в трех исправительных колониях

В письме МВД говорится о размещении 5000 человек.

Беженцев из захваченного "Талибаном" Афганистана, которые сейчас проходят обсервацию на территории Черниговского пункта временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, планируют расселить в помещениях исправительных колоний.

Как сообщили в ответе на информационный запрос издания AP news в Министерстве юстиции Украины предложение разместить беженцев в колониях поступила от МВД.

В письме МВД содержится просьба рассмотреть возможность размещения иностранцев в Бучанской исправительной колонии №85 и Ирпенском исправительном центре №132 Киевской области. В Минюсте на такое предложение ответили отказом, но взамен предложили другой вариант.

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"Отдельное имущество Ирпенского исправительного центра выставлено на приватизацию, а в Бучанской колонии отсутствует теплоснабжение и помещения там не отвечают должным условиям проживания", — говорится в сообщении Департамента исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции.

Фото: apnews.com.ua

Приют беженцам могут предоставить Черниговская исправительная колония №44, Черкасская колония №62 и Кременчугская колония №69.

В своем письме МВД интересовалось возможностью разместить около 5000 человек.

Окончательное решение по этому поводу должен принять Кабмин.

Напомним, на территории Афганистана все еще остается 159 граждан Украины, которые выразили желание вернуться домой.

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