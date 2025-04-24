Беженцы не вернутся: МВФ дал мрачный прогноз относительно населения Украины до 2030 года

МВФ дал мрачный прогноз относительно населения Украины до 2030 года.

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Международный валютный фонд (МВФ) обновил свой прогноз относительно численности населения Украины, сделав его менее оптимистичным по сравнению с предыдущими оценками.

Согласно апрельскому отчету World Economic Outlook за 2025 год, значительная часть украинских беженцев, вероятно, не вернется в страну.

По оценкам МВФ, на 2021 год в Украине проживало 41,0 миллиона человек. В результате полномасштабного вторжения России численность населения сократилась до 34,5 миллиона в 2022 году, 34,0 миллиона в 2023 году и, по прогнозу, составит 33,3 миллиона в текущем 2024 году.

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Дальнейшие прогнозы МВФ выглядят следующим образом:

2025 год: 32,9 млн человек (предыдущий прогноз за октябрь 2024 года – 33,0 млн)

2026 год: 33,4 млн человек (предыдущий прогноз – 34,2 млн)

2027 год: 34,0 млн человек (предыдущий прогноз – 34,5 млн)

2028 год: 34,0 млн человек (предыдущий прогноз – 34,5 млн)

2029 год: 34,0 млн человек (предыдущий прогноз – 34,5 млн)

2030 год: 33,9 млн человек

Этот прогноз базируется на базовом сценарии МВФ, предусматривающем завершение активной фазы войны России против Украины в конце 2025 года, что приведет лишь к частичному возвращению украинских беженцев домой.

Раньше мы писали, что украинские села в будущем будут пустовать. Их может спасти только экономическая политика.