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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Беженцы не вернутся: МВФ дал мрачный прогноз относительно населения Украины до 2030 года

К 2030 году, по оптимистическому сценарию, население Украины сократится до 33,9 миллиона человек.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
МВФ дал мрачный прогноз относительно населения Украины до 2030 года

МВФ дал мрачный прогноз относительно населения Украины до 2030 года.

Международный валютный фонд (МВФ) обновил свой прогноз относительно численности населения Украины, сделав его менее оптимистичным по сравнению с предыдущими оценками.

Согласно апрельскому отчету World Economic Outlook за 2025 год, значительная часть украинских беженцев, вероятно, не вернется в страну.

По оценкам МВФ, на 2021 год в Украине проживало 41,0 миллиона человек. В результате полномасштабного вторжения России численность населения сократилась до 34,5 миллиона в 2022 году, 34,0 миллиона в 2023 году и, по прогнозу, составит 33,3 миллиона в текущем 2024 году.

Дальнейшие прогнозы МВФ выглядят следующим образом:

  • 2025 год: 32,9 млн человек (предыдущий прогноз за октябрь 2024 года – 33,0 млн)

  • 2026 год: 33,4 млн человек (предыдущий прогноз – 34,2 млн)

  • 2027 год: 34,0 млн человек (предыдущий прогноз – 34,5 млн)

  • 2028 год: 34,0 млн человек (предыдущий прогноз – 34,5 млн)

  • 2029 год: 34,0 млн человек (предыдущий прогноз – 34,5 млн)

  • 2030 год: 33,9 млн человек

Этот прогноз базируется на базовом сценарии МВФ, предусматривающем завершение активной фазы войны России против Украины в конце 2025 года, что приведет лишь к частичному возвращению украинских беженцев домой.

Раньше мы писали, что украинские села в будущем будут пустовать. Их может спасти только экономическая политика.

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