Безлюдные улицы и разрушенные дома: РФ почти полностью уничтожила город на Черниговщине

Не только Восток и Юг: как живет почти полностью уничтоженный город на Черниговщине / © Суспільне

В приграничной Семеновке Черниговской области российские оккупанты повредили все административные здания и разрушили полностью около 30% всех домов.

Об этом сообщил начальник Новгород-Северского РВА Александр Селиверстов, передает «Суспільне».

«Город существует, если так можно сказать, латентно. Оно вроде бы все работает, но никого нигде не видно. После обеда мы почти никого на улицах не встретим. Люди утром быстро пробежались, что-то себе купили, сходили в аптеку. Работают аптеки, магазины, больница, ЦНАП. Но люди быстро проскочили и вернулись домой, где у них оборудованы укрытия», — говорит Селиверстов.

Семеновка на карте

По его словам, почти все дома в Семеновке подвергались атакам РФ.

«Я думаю, все дома в городе в том или ином плане подверглись разрушениям. Хоть один осколок, но прилетал в каждый дом. Просто 30% — это уничтоженные, которые вообще не подлежат восстановлению. Кое-что мы помогаем, ремонтируем. Кое-что благотворительные организации помогают», — сказал глава РВА.

Отмечается, что в приграничной Семеновской громаде население сократилось на 50% по сравнению с началом полномасштабного вторжения. В начале полномасштабной войны было примерно 15200 жителей, то сейчас осталось где-то 7500.

«У нас три с половиной года каждый день — одно и то же. Утром артиллерия стреляла, потом дроны начали свистеть. Сначала разведывательные, потом обычные. Бабахкало. Потом новые реактивные дроны», — вспоминает местный житель Анатолий Бида.

Напомним, что сегодня, 30 сентября, РФ вторично за сутки атаковала железнодорожную инфраструктуру на Черниговщине.

Также 30 сентября россияне повредили энергообъект в Черниговской области. Без электричества оказались более 26 тысяч абонентов в Бобровице и близлежащих населенных пунктах.