"Безмолвно покорная страна": реакция украинских властей на выступление Путина 21 февраля

Во вторник, 21 февраля, российский диктатор Владимир Путин выступил с ежегодным посланием перед Федеральным собранием РФ.

Во время своей речи Путин разразился обвинениями в сторону "коллективного Запада" и заявил, что не Россия развязала эту войну.

ТСН.ua собрал реакцию украинского руководства на слова российского диктатора.

Так, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что во время обращения перед Федеральным собранием российский диктатор Владимир Путин показал свою неактуальность и растерянность. Подоляк заметил, что глава Кремля сам подчеркнул, что Россия находится в безусловном "таёжном тупике".

"И что перспективных решений у него нет и не будет. Потому что везде "нацисты, марсианы и теории заговора"... Sic transit gloria mundi (так проходит мирская слава — ред.) Путина в парламенте РФ", — написал Подоляк.

В свою очередь, руководитель ОП Андрей Ермак прокомментировал выступление Путина достаточно лаконично — двумя смайликами, смеющимися над странными заявлениями российского диктатора.

Впоследствии Ермак добавил, что россияне сегодня стратегически в тупике.

"Наша задача их выбить из Украины и наказать за все", — написал Ермак.

Секретарь СНБО Алексей Данилов обратил внимание на то, как покорно слушали невероятные заявления Путина все российские чиновники.

"Мертвые лица, лживые слова, безмолвно покорная страна. The end!" — написал он в Twitter.

Мертвые лица, лживые слова, безропотная покорная страна. The end!

москва, гостиный двор

22 февраля 2023 pic.twitter.com/hQRijItq0s — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) 21 Feb. 2023

Кроме того, спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук назвал выступление Путина "политическим стендапом" и напомнил, что место российского диктатора на скамье подсудимых.

"Сегодня на болотах политический стендап перед будущими сокамерниками по Гааге. Традиционный поток несусветного бреда, больной фантазии, извращенной истории и собственного невежества. Все по плану. Одно в итоге: слава ВСУ! Мы как боролись, так и боремся" — написал он.

Напомним, президент России Владимир Путин 21 февраля выступил с ежегодным посланием в Федеральное собрание РФ. Кремлевский диктатор озвучил главные тезисы пропаганды РФ, в частности обвинил Украину и Запад в развязывании войны и пригрозил миру глобальным конфликтом. Кроме того, он объявил о прекращении участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений и заявил о подготовке ядерных испытаний.

ТСН.ua собрал основные тезисы выступления Путина.

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